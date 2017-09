Vieme, komu posúva svoje módne kúsky najznámejšia slovenská herečka

Jedným z celebritných trendov je chodiť na víkendové nákupy do Milána, Paríža alebo aj do neďalekej Viedne. Zdena Studenková však týmto aktivitám nerozumie. „Nie som módna maniačka, nesledujem časopisy. Je však pravda, že nakupujem celkom rada. Myslím si, že obchody, do ktorých chodím, sú najlepšie, aké v Bratislave máme. Nechodím sa totiž obliekať nikam inam, pretože zo skúseností viem, že všetky dobré značky sa už dajú kúpiť aj u nás. Netreba ísť ani do Viedne. Možno iba kvôli nejakej večernej róbe,“ myslí si. V butikoch vždy najlepšie pochodí, keď nič konkrétne nehľadá. „Prejdem svoje obchody, a keď majú niečo, čo sa mi hodí, kúpim si to. Keby som išla cielene za niečím, čo súrne potrebujem, určite by som to nenašla,“ hovorí. Nákupné zákony schválnosti skrátka dobre pozná.

Všetko pre rodinu

V každom prípade, keďže je Zdena Studenková na televíznej obrazovke často, potrebuje mať v talóne dostatok vecí. Preto jednotlivé kúsky nestihne znosiť, a tak pekné, zachované veci od nej putujú k ďalšej adresátke. „Posúvam ich svojej švagrinej Gabike, manželke svojho nevlastného brata. Sú to mladí štyridsaťroční ľudia s dvoma deťmi, a dnes to pre rodinu vôbec nie je jednoduché. Myslím si, že Gabika je najvhodnejšia a všetko jej aj veľmi pristane,“ hovorí. „Máme rovnaké postavy a dokonca aj číslo topánok. Teší ma, že jej tým vždy urobím radosť. Ale priznám sa, že je to aj také ospravedlnenie samej pred sebou, že si zase môžem doplniť skriňu,“ smeje sa.

Týmto sa rodinný módny príbeh nekončí. Herečka sa veľmi rada ozdobuje výraznými šperkmi a najradšej má tie, ktoré vyrába jej dcéra. „Veľa z mojich doplnkov robila Simonka. Nosím ich pravidelne aj do televízie. Nevyužijem od nej iba náušnice, lebo pre mikroport nemôžeme mať visacie. Preto najčastejšie nosím jedny obľúbené, ktoré mám od Diora,“ uzatvára herečka.

