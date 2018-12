VIEME PRVÍ: Rozchod! Moderátorka Farmy Evelyn už od leta tají dôležitý zvrat v jej živote

Minulý rok sa Eva Kramerová zviditeľnila v šou Let´s Dance, tento rok má za sebou zaťažkávajúcu pracovnú skúšku v podobe moderovania Farmy. Na začiatku projektu netajila, že vstupuje do neznámych vôd, musela tiež prekusnúť porovnávanie s Kvetou Horváthovou. „Preberala som to so všetkými, niektorí moji kamoši netajili obavy, nikto nevedel, do čoho idem,“ povedala. Samotné nakrúcanie reality šou na záhoráckej farme však nebolo jediným zaťažkávajúcim momentom v živote komičky. Podľa našich informácií sa totiž v tom čase rozišla s priateľom Petrom, ktorý pracuje v gastronómii. O svojom súkromí Evelyn vždy nerada hovorila, takže ani teraz nechcela veľmi komentovať, čo sa vlastne udialo.

Evelyn sa nezdá! Parádny koniec roka v KOKAÍNOVOM kráľovstve. To nie je vtip

Svojou cestou

Napokon však predsa len potvrdila: „V auguste sme sa rozhodli, že už nebudeme spolu, spolu sme to celé zvážili. Poďakovali sme si za to, čo sme obaja prežili, a ideme ďalej každý svojou cestou, s tým že sa rešpektujeme a máme sa radi,“ povedala. „Prebehlo to vo veľmi v pokojnom duchu. Priznávam, nebolo najjednoduchšie prísť z Farmy a riešiť rozchod, ale taký je život. Niektoré vzťahy sa končia, a iné sa začínajú. Je to normálny kolobeh života, tak to beriem.“ Nezničil ich vzťah jej rozhodnutie moderovať Farmu? „Nerozišli sme sa ani kvôli práci ani kvôli ničomu inému. Mali sme pocit, že sme si dali všetko, čo sme si chceli dať a ide sa ďalej. O ukončení nášho vzťahu som nechcela hovoriť okoliu aj z úcty k tomu druhému človeku a tiež aj kvôli práci, aby som si udržala psychickú pohodu,“ uzavrela.

Ďalšia pohroma v paláci. Od Meghan odchádza už druhá dôležitá osoba

Zháňa originalitu

Ako sa chystá na koncoročné sviatky, ktoré by mali byť pohodové? „Vianoce mám veľmi rada, na Štedrý večer vždy chodievame k babke a dedkovi, to je nemenné – mama, otec, krstná mama a bratranci, je nás asi desať. Užívame si spoločný čas,“ hovorí. Rada vymýšľa originálne darčeky, najlepšie zážitkové: „Vezmem maminu do spa alebo na masáže či na výlet.“

Keďže si kvôli práci nedopriala dovolenku v lete, chystá sa vyraziť na Nový rok do Brazílie. Minulý Silvester strávila v Kolumbii, predtým v Londýne. „V Brazílii mám pár kamarátov a rada sa zdokonalím v portugalčine. Celkom som ju ovládala, ale už som veľa zabudla. Dúfam, že sa mi to podarí.“