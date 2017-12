Viktor Vincze sa preriekol a prezradil, čo malo ostať utajené. Ich rodina sa rozrastie!

Spisovateľ Jozef Banáš poňal svoju včerajšiu pravidelnú tolkšou, do ktorej si pozýva rôznych hostí trochu inak. Zvyčajne kladie otázky on, tentokrát sa posadil do kresla hosťa on a otázky mu kládol jeho zať – Viktor Vincze.

Keď Viktor oficiálne otváral program, okrem iných hostí privítal aj rodinu Banášovcov a Vinczeovcov. Za jedným stolom sedela jeho manželka Adela, spolu s mamou, Viktorovou babičkou, otcom a bratom Tomášom. Keď Viktor vymenovával, kto všetko z rodiny sa prišiel Na kus reči pozrieť, povedal aj poznámku, z ktorej sa dá usúdiť, že v rodine Vinczeovcov by mohlo prísť k milej udalosti. Privítal totiž aj niekoho, kto by sa mohol čoskoro stať súčasťou rodiny.

Pri Tomášovi po celý čas sedela sympatická speváčka Simona Martausová a pôsobili tak, že si rozumejú. Keď sme sa oboch po akcii narovinu opýtali, či spolu randia, do reči im veľmi nebolo ale s úsmevom povedali, že sú kamarátmi. „To bol od Viktora vtip,“ tvrdila pesničkárka.

Tomáš zareagoval tiež zdržanlivo: „Som Viktorov brat, takto ma predstavuje všade... a Simonkin kamarát. Nie som nikto zaujímavý v celebritnom svete. Pracujem v rodinnej firme ako obchodný manažér.“ Zdá sa, že speváčka si pri kamarátovi rozširuje obzory, pretože so smiechom povedala, že Tomáš predáva aj armatúry.

Simona práve absolvuje turné po Slovensku, a keďže mala pár dní voľných, prišla podporiť Jozefa Banáša. Na otázku, či číta jeho knižky, odpovedala: „Čítala som jeho kódy a knižku Somár je Švajčiar, ktorú teraz krstil, si určite prečítam tiež. Dostala som ju od neho ako darček,“ povedala.

Dodala ešte: „Mám rada jeho typ humoru.“ Simonine pesničky sú plné jemného a inteligentného humoru, takže ak sa naozaj raz stane členkou rodiny Banášovcov a Vinczeovcov, zapadne dokonale.

