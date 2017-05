Poznáte muža, ktorý skoro zastrelil Martu Kubišovú?

Ak sa povie Jan Němec, veľa ľudí si asi nespomenie ani na jeden názov jeho filmu. Možno aspoň vedia, že skoro zastrelil Martu Kubišovú. Alebo že sa rozzúrený prirútil za českým prezidentom Zemanom na Hrad, aby mu, ako akt opovrhnutia, vrátil medailu, ktorú mu kedysi udelil Václav Havel.

Zneuznaný

Asi by ho nepotešilo, že v pamäti zostala hlavne jeho výtržnícka povaha. Celý život ho totiž prenasledoval pocit zneuznania jeho práce. Vlastne oprávnene. Jeho filmy sa totiž na rozdiel od jeho spolupútnikov Formana a Menzela nedočkali Oscarov. No nie preto, lebo by bol menej talentovaný, ale oveľa viac dráždil.

Rande s vrahom

Keď sa v mladosti zamiloval do Marty Kubišovej, v opitosti sa rozhodol, že jej vystrieľa monogram do plafóna. Tak začal do jej obývačky páliť z ulice. Speváčka si myslela, že ju naozaj chce nejaký fanatik zastreliť. Keď vytriezvel, sľúbil jej, že s pochabosťami prestane, ak si ho vezme. A ona súhlasila, hoci jej mama nadávala – ideš na rande so svojím vrahom!

Boli by ho zabili

Ich manželstvo však nebolo šťastné. Oboch pre občianske postoje tvrdo prenasledoval komunistický režim, navyše prišli o dieťa. Němec to riešil alkoholom. Kubišová však chápala, že sa trápi preto, lebo tento výrazný talent nesmie pracovať. A tak súhlasila s rozvodom aj s jeho emigráciou. Pri jeho povahe bola presvedčená, že komunisti by ho skôr či neskôr zastrelili.

Sklamanie v Cannes

Jeho umelecký rozbeh bol pritom obrovský. Spoločne s Jiřím Menzelom a Milošom Formanom v šesťdesiatych rokoch očarili celý filmový svet. Boli na krôčik od toho, aby jeden z nich vyhral prestížny festival v Cannes, lenže francúzski filmári vtedy festival zrušili. Pre ambiciózneho Němca to bola veľká rana. Najmä keď vzápätí prišli do Československa Rusi a on o „bratskej“ pomoci natočil dokument, ktorý prepašoval na Západ. Nečudo, že mal hneď po kariére.

Trump nemal záujem

Lenže nepresadil sa ani v emigrácii. V USA sa živil nakrúcaním svadieb hollywoodskych hviezd. Veril, že si všimnú jeho talent. Lenže nevšimli. Nepomohla mu ani známosť s Ivanou Trumpovou. Jej bohatý muž nemal záujem platiť nápady, ktoré sa rodili v Němcovej talentovanej hlave. A satisfakcie sa nedočkal ani po Nežnej revolúcii, keď sa vrátil domov. Hoci natočil zopár filmov – jedným z posledných bola vlastná operácia srdca – a získal zopár pôct a vyznamenaní, cítil, že svet ho dostatočne neocenil.

DiCaprio z Prahy

Pocity trochu nedoceneného génia majstrovsky zobrazil vo svojom poslednom filme, ktorý práve prichádza do kín. Ako názov si zvolil parafrázu slávneho filmu Vlk z Wall Street: „Právom sa pýtate, prečo Vlk z Kráľovských Vinohradov. Som totiž taký Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese v jednom. Rozprávam podobný príbeh o samoľúbom jedincovi, túžiacom po sláve, peniazoch a po moci…“ povedal na margo svojho diela. Samozrejme, zámerne preháňal. No to, že je naozaj ubolený a ublížený, nezastiera. Je to zaujímavá a úprimná spoveď umelca a určite stojí za to zájsť na ňu do kina.

