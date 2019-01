Vo veľkolepom šatníku Márie Vaškovičovej. V róbach z Krištáľového krídla má odložené spomienky

Už neuveriteľných dvadsaťdva rokov upozorňuje ocenenie Krištáľové krídlo na výnimočných ľudí zo Slovenska. Jeho autorka a producentka netají, že sa nevie rozlúčiť ani s jednou róbou, ktorú mala oblečenú počas galavečera. Aj v nich je totiž ukrytých veľa spomienok. Šaty sú navyše darom od manžela. Mimochodom, práve vďaka Krištáľovému krídlu spoznala muža, s ktorým je šťastná už šestnásť rokov. Keď totiž v začiatkoch hľadala sponzorov pre svoj projekt, oslovila aj známu banku. Vtedajšieho generálneho riaditeľa banky Ladislava Vaškoviča očarila natoľko, že z piatich minút, ktoré mala vyčlenené v rámci prestávky na prezentáciu svojho plánu, boli dve hodiny. Porada pokračovala aj bez neho. „Náhoda chcela, že som vtedy mala na sebe oblečený športový sveter a kožené nohavice, ale práve to sa mu páčilo. Je však pravda, že rád ocení aj eleganciu. Môj muž iba raz nebol osobne pri výbere róby na galavečer,“ hovorí Mária Vaškovičová.

Česť kúpiť róbu

Autorka a producentka Krištáľového krídla priznáva, že hoci ako každá žena, aj ona si rada dopraje pekné šaty, zrejme by však neinvestovala každý rok do nových. „Nemám tú potrebu, jednu nádhernú róbu som mala výnimočne oblečenú aj dvakrát. Ale môj muž hovorí, že je pre neho česť kúpiť mi vždy nové. Keď sa počas galavečera z hľadiska na mňa pozerá, ako stojím na pódiu, skonštatuje, že som vyzerala lepšie ako minulý rok. Čím mám viac rokov, tým som skrátka v jeho očiach krajšia,“ hovorí s úsmevom.

Umelci v nebi

Červené šaty som si obliekla na dva ročníky Krištáľového krídla. Mám ich veľmi rada. Pripomínajú mi, že nad galavečerom mala záštitu vtedajšia premiérka Iveta Radičová a takisto poklonu od nominovaného spisovateľa Borisa Filana. Keď som ho, ako ostatných hostí, vítala, podal mi ruku a povedal: Mária, ty musíš odteraz chodiť iba v týchto červených šatách! Aj do práce. Pripomínajú mi však aj dvoch skvelých umelcov – výtvarníka Jozefa Jankoviča a fotografa Tibora Huszára. Tibor Huszár, ktorý vtedy nezískal ocenenie, mi povedal, že to kolegovi praje, ale myslím, že bol aj tak trochu smutný. Povedal mi, že aspoň mohol stráviť večer s dámou v krásnych červených šatách. Hovorila som si, že určite cenu ešte získa. Žiaľ, v tom roku zomrel… A štyri roky po ňom zomrel aj výtvarník Jankovič. Vždy keď sa pozriem na šaty s volánmi, ktoré môžu evokovať krídla, spomeniem si na to, že sú obaja už v umeleckom nebi.“

Kokteilky

„Šaty z dielne Borisa Hanečku som si odkúpila po módnej prehliadke. Pôvodne boli dlhé. Dala som ich skrátiť. Sú z nich zaujímavé kokteilové šaty, ktoré využijem na viac príležitostí.“

Da Vinci aj móda

„Zlaté šaty od Roberta Cavalliho som si priniesla z Milána. S manželom, dcérou Katkou a so zaťom Adamom sme si vtedy urobili fantastický výlet. Bol to nádherný víkend, počas ktorého sme si pozreli pamiatky vrátane slávnej nástennej maľby Posledná večera od Leonarda Da Vinci v kostole Santa Maria delle Grazie. Jedli sme v dobrých reštauráciách a ochutnávali skvelé vína. Cítili sme sa spolu veľmi dobre. Bodkou za výletom bola kúpa šiat, ktoré som neskôr využila aj na plese.“

Rozhodol zať

„Šaty sme kúpili v Prahe. Vedela som, že chcem konečne šaty ku krku a dlhý rukáv. Moja dcéra Katka vtedy čakala prvé dieťa. Sprevádzal ma len manžel a zať Adam. Môjmu zaťovi, ktorý je dnes mojím hlavným poradcom, okamžite padli do oka. Zakrývajú aj jemné nedostatky. Adam a Katka sa spoznali na štúdiách v USA. Je to Švajčiar s českými koreňmi. Módu má ako koníček, nezaoberá sa ňou profesionálne.“

Stopa z pierok

„Keď som si vyberala šaty na 15. ročník Krištáľového krídla, vedela som, že nechcem mať odhalené ramená, chrbát ani ruky. Nakoniec mi moja dcéra Katka vo Viedni vybrala práve tieto a ja som podľahla. Robia výnimočne dobrú postavu. Pierka, z ktorých je tvorená sukňa, boli vtedy veľmi v móde. Pamätám si, že ma manžel mohol v ten večer ľahko nájsť v tom množstve ľudí po skončení galavečera aj preto, že som za sebou zanechávala jemnú stopu z pierok. Šaty som využila potom ešte na dva plesy.“

Rýchly výber

„Keď som tieto šaty uvidela v Miláne vo výklade, vedela som, že ich chcem. Bielo-čierna kombinácia a čipka boli vtedy v móde."

Ušetrila

„Krásne šaty nemusia stáť veľké peniaze. Kúpila som ich v čase, keď dcéra Katka študovala v USA a boli sme ju s manželom navštíviť. Stáli 200 dolárov. Oživila som ich kožušinovou štólou.“

