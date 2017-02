Všetci chudnú, len ona chce pribrať! Ktorá slovenská herečka má takýto plán?

Sebavedomie ženy dostáva na materskej dovolenke zabrať, a tak je návrat do práce často stresujúci. Aké to bolo vo vašom prípade, keď ste išli na konkurz do Tajných životov?

Samozrejme, návrat k hraniu po dlhšom čase je rozpačitý a neistý, ale na druhej strane veľmi tešivý. Keď som išla na konkurz do seriálu, nejako som cítila, že rola bude moja. A keď mi potom z agentúry volali, že ju naozaj mám, potešila som sa, že ma intuícia nezradila a pocit, že to vyjde, nebol falošný.

Mnohí ľudia sa neriadia pocitmi a snažia sa vo všetkom vidieť iba racionálne dôvody. Často dávate na pocity?

Strach je veľký manipulátor. Kým som si to neuvedomila, mnohokrát ovplyvnil moje rozhodnutia. Teraz sa už snažím rozpoznať, kedy to, čo a ako cítim, zmanipuloval strach. Tým zmenšujem jeho moc a cítim sa slobodnejšia.

Od istého času sa snažím riadiť skôr pocitmi. Hlavne keď sa neviem rozhodnúť. Predstavím si, že som urobila obe rozhodnutia a podľa toho, pri ktorom sa cítim dobre, sa riadim.

Zladiť starostlivosť o dve deti a prácu nie je jednoduché, ale už ste jednou nohou v pracovnom kolobehu. Ste pripravená prijať viac ponúk?

Už som nastavená tak, že by som prijala aj viac televíznej roboty. Divadlo nie, na to si ešte musím počkať. Zatiaľ budem rada, keď sa už budem môcť ísť aspoň pozrieť na nejaké predstavenie.

Máte dve deti a naozaj štíhlu postavu. Ako to robíte?

Nič také nerobím... Lietam okolo detí, ale hlavne to bude asi preto, lebo dojčím. Niektoré ženy hovoria o dojčení ako o šťastí, pretože vďaka nemu chudnú. Čo sa mňa týka, myslím si, že by to nemuselo byť až v takejto miere. Keď sa niekedy pozriem na seba do zrkadla, hneď sa vidím v nejakom filme z prostredia koncentráku. Bola by som veľmi autentická.

Ženu, ktorá má pocit, že je až veľmi chudá, som asi ešte nestretla. Ste štíhlejšia než pred prvým tehotenstvom?

Určite áno, ale netuším, koľko momentálne vážim.

Ako to vníma váš partner Juraj Loj? Povie vám, že vtedy to bolo lepšie, alebo, naopak, väčšmi sa mu páči vaša postava teraz?

Nejako to nekomentuje a hlavne aj on vie, že je to dočasné a že momentálne s tým nič nenarobím, aj keby chcel, aby som bola trochu pribratejšia.

Snažíte sa priberať?

Myslím, že priberiem celkom prirodzene, keď prestanem dojčiť. Tak to bolo aj pri Lucasovi. I keď jeho som prestala dojčiť, už keď som bola tehotná. Ale to bolo iba také dojčenie sem- tam.

Nemám naplánované, kedy prestanem dojčiť Izabellu. Závisí to od mnohých vecí – aj od práce, ale hlavne od dcéry. Určite ju nechcem stresovať. Odstaviť dieťa spôsobom „nech sa vyreve tri noci a potom si zvykne“, určite nechcem! Ani to, aby spávala celkom sama.

Takže vaše deti spia s vami?

Lucas spí s Jurajom na veľkej posteli v detskej izbe a ja s Izabellou v spálni. Kým nebola na svete dcérka, spali sme všetci traja spolu. Teraz sa tam už nezmestíme.

Nežiarli Lucas na sestru? Nechce s vami spať aj on?

Nie. Rád spinká s tatom, aj keď uspávať ho musím ja.