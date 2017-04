Vydá sa opäť? Rozvedená Monika Beňová prezradila svoje plány

Po jedenástich rokoch manželstva ho v pondelok ukončil súd. Europoslankyňa Monika Beňová (48) však nedá na bývalého manžela Fedora Flašíka (59) dopustiť. Aj keď na súde neboli osobne prítomní, plánujú sa stretávať naďalej. „Dohodli sme sa, že po návrate do Bratislavy sa stretneme a dáme si pohár vínka,“ prezradila nám europoslankyňa.

Považujete rozvod za prehru?

M.B.: Nepovažujem rozvod ani za prehru ani za víťazstvo. Rozvod je rozvod, každý si ho vnútorne vyhodnotí vždy sám pre seba.

Poznáte vo svojom okolí páry, ktorých rozvod bol pre nich peklom? Nebáli ste sa toho, ako túto situáciu zvládnete vy?

Nemyslím, že mi prináleží hodnotiť život iných ľudí vrátane ich rozvodov. Je to každého celkom osobná vec. Ani mne by sa nepáčilo, keby niekto hodnotil môj súkromný život. Nie, nebála som sa, nemala som sa čoho, Fedor je skvelý chlapík a džentlmen.

Aké máte pocity z toho, že ste už aj úradne slobodná? Pre Šarm ste nedávno povedali, že sa vlastne aj tešíte. Je to stále tak?

Nijaké mimoriadne pocity nemám. Nič zásadné sa oproti ostatným mesiacom nezmení. Obaja sme v pohode.

Chystáte sa po rozvode s exmanželom na nejaký dobrý obed? Uzavrieť kapitolu?

M.B.: Neviem, ale oslavovať rozvod mi príde nezmyselné a teatrálne. Stretávame sa s Fedorom celkom často, tak raz za dva-tri týždne, dáme si obed, kávu, porozprávame sa. Nepotrebujem uzatvárať melodramaticky kapitoly v mojom živote. Navyše, s Fedorom tu jeden pre druhého vždy budeme, takže nie je v princípe čo uzatvárať.

V poslednom rozhovore pre Šarm ste povedali, že ste sa „prestali ľúbiť“ a to na spolužitie nestačí. Lásku považujete za dôležitejšiu než všetko ostatné. Je teraz alebo črtá sa vo vašom živote nejaký muž?

To je moja súkromná záležitosť.

Vydali by ste sa ešte?

Keď budem mať pocit, že mi je s niekým opäť dobre a že sa milujeme, určite áno. Nie som zástankyňou života „bez papiera“. Manželstvo je sľub lásky a má svoje miesto vo vzťahu dvoch ľudí, ktorí sa milujú. Navyše, obe moje svadby sa mi páčili a oboch manželov som veľmi ľúbila, keď som sa za nich vydávala. Martin zomrel, Fedor ostane mojím priateľom a mužom, ktorého si budem vždy ctiť, rešpektovať a mať rada.

Zaregistrovali už kolegovia z Bruselu, že sa rozvádzate? Prejavujú o vás záujem, flirtujú s vami?

Nie, v práci súkromie neriešim. Flirtujú, ak teda používate tento výraz, viac muži na sociálnych sieťach. Ale aj keď sú pozvania veľmi slušné a väčšinou džentlmenské, všetky som odmietla. Nechce sa mi chodiť randiť, som spokojná bez toho.

Mnoho žien najmä po štyridsiatke sa bojí rozviesť, aby neostali samé a radšej zotrvávajú vo vzťahu, v ktorom nie sú úplne šťastné. Nekoketovali ste s takou myšlienkou aj vy, že už to s tým Fedorom nejak "doklepete"? Nedalo sa s ním vydržať?

M.B.: Netreba sa báť. Byť rozvedená nie je katastrofa ani to nie je choroba. Proste ste zrazu sama pre seba všetkým a to je fajn pocit. Rovnako je ale namieste otázka, čo to je, byť či nebyť šťastná. Je to veľmi individuálne a závisí to od mnohých okolností. Ja som bola šťastná aj vydatá a teraz som šťastná ako nevydatá. Život s Fedorom bol fajn, život mňa samej so sebou je tiež fajn. Nepotrebovala som s ním nič “doklepávať”, bolo a je nám spolu veselo, vždy keď sa stretneme.

