Juraj Kukura si s manželkou vyká naozaj vo VŠETKÝCH situáciách. Zmení to?

Pred pár dňami oslávil životné jubileum, aj keď sedemdesiatku mu vzhľadom na vizáž a vystupovanie ťažko uveriť. Ako povedala Sisa Lelkes-Sklovska, stále je to veľký štramák!

Odjakživa vás považovali za sexsymbol. Mysleli ste si ako tridsiatnik, že ním budete aj v sedemdesiatke?

Nie, ani som netušil, že taký vek existuje (smiech).

Ako sa v tomto veku cítite?

Nie je to nič na oslavu…

Čo robíte pre to, aby ste vyzerali tak dobre?

Nič. Mám kamaráta v Brne, je to plastický chirurg, tak som sa ho minule pýtal, čo urobíme. A on že tam sa nedá nič urobiť.

Udržujete sa v kondícii športom? Jedným z darov je bicykel, je to len recesia alebo ho budete aj využívať?

Samozrejme, budem. Je tu hrádza, často chodím na bicykel. Najviac chodím peši, potom na bicykli a najmenej autom. Ale aj auto, ktoré som dostal, ma potešilo. Dosť ma to zaskočilo, nie je to každodenný darček.

Kam chodievate peši? Na prechádzky?

Do práce! Päť kilometrov sem do divadla, päť naspäť domov a ešte do mesta, keď odskočím, pätnásť kilometrov za deň spravím pravidelne.

V kruhu blízkych práve oslavujete, no stihli ste už aj bilancovať?

Zamyslieť sa nad niečím, čo ľutujete alebo čo by ste spravili inak? Nemyslím, že je správne, aby sa človek takýmto spôsobom obzeral. Všetko, čo sa v živote udeje, má dôvod. A možno veci, ktoré človek v tom čase považuje za nie veľmi šťastné, sa vedia obrátiť na pozitívne. Všetko je v poriadku tak, ako bolo. Snažil som sa urobiť všetko pre to, aby som talent, čo mi Pán Boh dal, zužitkoval, nehazardoval s ním. To je, myslím, najdôležitejšie. Tak je to v poriadku. Mám krásneho syna, má krásnu ženu a dcéru. Moja manželka je tu, no úžasné! Čo môže byť viac?

Vnučka vás určite dojala tým, ako vám po skončení predstavenia zaspievala k narodeninám. Aký ste dedo?

Ja nie som dedo! Philipp má dcéru, tak je to. Takže myslíte, aký som k Philippovej dcérke? Úžasná je, dojala ma.

A ako sa jej venujete?

Neviem, čo je to venovať sa.

Ani synovi ste sa nevenovali, keď bol dieťa?

Hlavne som ho nevychovával. Preto je taký úspešný. (Syn Philipp vyštudoval na Oxforde a je svetovo uznávaným vedcom, pozn. red.)

Vychovávala ho manželka?

Nie. Myslím si, že deti treba nechať a brať ich ako osobnosť.

S manželkou máte špecifický vzťah v tom, že si vykáte. Platí to stále a vo všetkých situáciách?

Áno, stále, vo všetkom.

Môj muž je veľmi neporiadny

Na oslave nechýbala ani Kukurova manželka Tatiana. Zaujímalo nás, aké nedostatky má hviezdny oslávenec, no bola k manželovi zhovievavá.

To sa nepatrí, hovoriť v sedemdesiatke o nedostatkoch… už treba hovoriť len pozitívne (smiech).

Čím vás vedel vytočiť?

My sme manželmi už skoro štyridsať rokov a je úžasné, že ma stále vie rozosmiať, aj po toľkých rokoch. To je veľmi dôležité a ťažké. Vytočiť je veľmi jednoduché.

Ale predsa skúste niečo prezradiť – napríklad typické mužské hádzanie ponožiek po zemi alebo nesklápanie záchodovej dosky…

Môj muž je neporiadny, absolútne neporiadny, o tom nemusíme polemizovať (smiech).

Karhali ste ho za to alebo ste len mávli rukou?

Sú momenty, keď to znesiete, aj také, keď to znášate menej. Všetko v živote má plus a mínus. Keby to tak nebolo, asi by to nefungovalo. Keď nemáte mínus, vôbec neviete oceniť plus. Človek len nesmie negatívne stránky preceňovať, ale snažiť sa pochopiť jeden druhého a uvedomiť si, že to negatívne je dôležité pre to, aby ste si užili to pozitívne.

Dokáže vás po toľkých rokoch manžel prekvapiť?

Áno, robí mi stále prekvapenia, aj romantické. Snaží sa. Sú to pozvania na večeru, na cesty… Je aj romantik (úsmev).

Nepotykáte si s ním teraz, pri príležitosti životného jubilea?

Budeme si vykať do smrti. To už sa nedá zmeniť, nemôžete si odrazu povedať, že od zajtra si tykáme. Už sme si na to zvykli.

