Vyskúšajte týchto 10 trikov a vaše vlasy vám budú všetci závidieť!

Trápia vás riedke vlasy? Chceli by ste, aby váš účes vyzeral bohatšie, no neviete, ako na to? Boli by ste radi, keby vaše vlasy prirodzene zhustli? Ak sa zapodievate týmito otázkami, ste na správnom mieste. Zozbierali sme pre vás tie najlepšie rady.

1. Studená sprcha

Po umytí šampónom vlasy ešte opláchnite studenou vodou. Jemne vyhladí narušené kutikuly a zaručí vám rovný povrch. Studená sprcha tiež stimuluje krvný obeh v pokožke hlavy a tým podporuje rast vlasov.

2. Zmäkčenie

Vápenaté častice z vody z vodovodu sa môžu usadzovať na vlasových vláknach a poškodzovať ich povrch. Aby ste vlasy týchto nánosov zbavili, môžete ich oplachovať destilovanou vodou (z lekárne) alebo minerálkou zo supermarketu.

3. Happy-end

Po umytí vlasov ich nikdy nezabudnite ošetriť kondicionérom. Nielenže im poskytne extra výživu, zacelí aj vonkajšiu vrstvu, ktorá sa predtým otvorila pôsobením šampónu. Balzamy s tekutým hodvábom alebo s mikro krištáľmi ich ešte viac rozžiaria.

4. Kúra pre maximálny lesk

Akoby ste boli v kúpeľoch: vlasové kúry liečia poškodenie a vyživujú vlasy priamo zvnútra. Jednoducho si ich nanášajte raz týždenne, aby ste dosiahli zdravé a hebké vlasy. Mimochodom, ak máte naponáhlo, existujú aj expresné kúry so skvelými výsledkami už po minúte pôsobenia.

5. Ideálna starostlivosť

Máte farbené alebo zosvetlené vlasy? Potom by ste si mali zvoliť špeciálne produkty s UV filtrom, ktoré ich ochránia pred vymývaním farby a ich odtieň udržia čo najdlhšie. Bohaté zloženie poskytne vašim vlasom hydratáciu a zaručí nádherne žiarivý vzhľad.

6. Hrebeň, prosím

Každodenné česanie pomáha rozmiestniť mastnotu z pokožky do dĺžok vlasov, kde pôsobí ako ochranný štít a vlasom dodáva extra lesk. Odporúčame kefu s prírodnými štetinami (napr. kančími), pretože sú k pokožke aj k vlasom šetrnejšie.

7. Zvláčňujúci olej

Pre zdravý vzhľad do suchých dĺžok a končekov aplikujte trocha vlasového oleja. Tzv. suché oleje vlasy okamžite absorbujú a získajú neodolateľnú hebkosť – bez pocitu mastnoty.

8. Lesk v spreji

Na hrebeň alebo kefu nastriekajte trocha laku a prečešte si ním vlasy. Čiastočky laku rovnomerne rozotrie po celých vlasoch a pokryje ich podmanivým leskom.

9. Správny smer

Kľúčom k žiarivým vlasom je správna technika fúkania. Vzduch z fénu by mal vždy smerovať od korienkov ku končekom. Fúkanie v smere rastu spôsobí, že povrch vlasu zostane hladký. Lesklý finiš: na konci fúkania prepnite fén na studený vzduch.

10. Okrúhla kefa

Počas fúkania používajte okrúhlu kefu. Nielenže vám pomôže uhladiť vlasy, poskytne im aj extra objem. Nadobudnú tvar a pohyb a tým aj pôvabný lesk, ktorý pôsobí veľmi prirodzene.