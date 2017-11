Využívala suseda! Prečo Soňa Müllerová hľadala pomoc u cudzieho muža?!

Na módnej prehliadke oslavujúcej dvadsiate výročie tvorby Fera Mikloška robila nahodenej Soni spoločnosť barla. Opierala sa však o ňu len pri príchode. Decentne sa jej zbavila v šatni a večer si už vychutnávala bez nej.

Po operácii

Čo sa jej stalo? „Operovali mi koleno, a keďže som mala poškodenú chrupavku, vyžadovalo si to pomerne dlhodobé hojenie,“ objasnila moderátorka. Dodala, že je síce už vyše dvoch mesiacov po operácii, ale nohu si ešte musí šetriť. „Najmä večer je už unavená. Keďže prehliadka bola vo večerných hodinách a navyše v Primaciálnom paláci, kde sú schody, trošku som potrebovala odhopsať, tak som si barlu zobrala. Potrebujem ju však už len ako výpomoc,“ vysvetlila s úsmevom. Prvé dva týždne po operácii „bojovala“ Soňa s veľkými nemeckými barlami, neskôr začala používať nižšie francúzske. Napriek tomuto doplnku príliš netrpela, po operácii mala vraj len štandardné bolesti.

Obskakovali ju

Stále štíhla moderátorka sa netají s tým, že v kondícii sa udržiava aj dlhými prechádzkami so svojou sučkou. Denne vďaka nej prejde aj pätnásťtisíc krokov. Kvôli objemnému krížencovi, zrejme pitbula s neznámou rasou, chodievala blondínka v začiatkoch, keď fenku Yamu „zdedila“ po synovi, pravidelne na cvičisko, aby ju dokázala zvládnuť.

Nič z toho však s barlami nejde. „Najväčší problém bol, kto sa mi postará o Yamu. Našťastie mám dobrého suseda, ten mi so psíkom pomohol. Býva nado mnou, tak ju vždy vyzdvihol a postaral sa,“ chváli Soňa obetavého suseda. Na otázku, či hľadala pomoc aj u priateľa Jaroslava, obchodníka so šperkmi a s drahými kameňmi, pohotovo odvetila. „Jasné, aj on pomohol. Obskakovali ma, samozrejme, všetci, priateľ aj moja mama. Ešte to zotavovanie potrvá, verím, že začiatkom budúceho roku už budem úplne fit. Chodím aj na rehabilitácie, pri tejto operácii sú stanovené minimálne na pol roka.“

