Vyzliekol mu ženu: Janek Ledecký nachystal Janovi Krausovi chvíle plné utrpenia

Do svojej talk show pozval Jan Kraus už skoro celú rodinu. Synov, súrodencov, mamu, nedávno dokonca svoju ex, Janu Krausovú. Len jeho súčasná žena Ivana Chýlková (55) sa pozvaniu bráni. V programe sa objavila jediný raz v jubilejnom diele, keď svojmu partnerovi zaspievala. Opäť však nepovedala ani slovo. Na druhej strane, práve o nej sa v šou hovorí z rodiny najčastejšie.

Utrápený manžel

Jan Kraus totiž rád zmieňuje perličky z ich súžitia. Frekventované sú hlavne dve pre neho evidentne tristné témy – to, že jeho žena nerada varí, preto doma často trpí hladom. A po druhé, ako trpí, keď má Ivana pred kamerou či v divadle milostné a obnažené scény. Vtedy sa vraj radšej díva do zeme. Nuž, na obnovenej premiére muzikálu Galileo Janka Ledeckého bude mať asi sklopené oči veľmi často.

Utrpenie sa nekončí

Objavili sa totiž snímky z kostýmovej skúšky a Ivana má na javisku poriadne odvážne kostýmy aj horúce milostné scény. No aj keď sa na to jej muž nerád pozerá, pre ňu je to lichôtka. Herečka totiž túto rolu hrala aj v prvej verzii predstavenia pred pätnástimi rokmi! Je úspech, že ju môže hrať zase, päť rokov po päťdesiatke. Za pätnásť rokov nezostarla ani nepribrala a je stále sexi, takže Ledecký rolu nemusel preobsadiť mladšou herečkou. Akurát, že utrpenie Jana Krausa sa tak skoro neskončí. Jeho žena sa na roly matrón evidentne nechystá a milostné úlohy jej ani po päťdesiatke neprekážajú.