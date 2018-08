Z manželov milenci: Adela a Viktor Vinczeovci ako ste ich ešte nevideli!

Keď Adela Vinczeová (37) randila so spevákom Tomášom Bezdedom, nahrala s ním dueto. Keď chodila s tanečníkom Petrom Modrovským, zvykli vystupovať s tanečnými číslami. Po boku manžela Viktora Vinczeho (27) privoňala k jeho vášni pre divadlo. V šalianskom divadle, kde Viktor odmala pôsobí, nacvičili komédiu z pera úspešného českého scenáristu a režiséra Petra Zelenku Odchody vlakov.

Fascinovaná manželom

Je to príbeh dvoch neúspešných hercov, ktorí sa za každú cenu snažia zachrániť svoje „úspešné“ predstavenie, ako aj zvláštny milenecký vzťah. „Obaja radi chodievame do divadla a ja som kedysi síce hrával, no naposledy možno pred desiatimi rokmi. Pre Adel je to zasa absolútna premiéra. Našli sme perfektný spôsob, ako si užívať manželský čas. Je to pre nás veľmi nová, no pekná a vzrušujúcejšia skúsenosť,“ netají Viktor.

S Adelou hru skúšali tri mesiace a prvé predstavenie odohrali len pre svoje rodiny a blízkych priateľov. Na svoje si príde aj verejnosť v niekoľkých mestách, kam Vinczeovci s hrou zamieria už v najbližších dňoch. „Je to fascinujúce sledovať ho, ako parádne hrá, takže sa občas pristihnem pri tom, že sa zadívam a zabudnem, že by som mala vlastne hrať aj ja a pokračovať v texte,“ okomentovala so smiechom Adela to, ako sa jej spolupracuje s manželom.

