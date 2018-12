Zachraňovali bábätká: Thomas Puskailer urobil toto GESTO!

Celebrity opäť predávali medovníkové bábätká, aby pomohli nechceným deťom z hniezd záchrany. Už na desiatom ročníku sa zúčastnila aj Karin Haydu, ktorá je súčasťou akcie od samého začiatku. Aj tento rok vyzbierala herečka najvyššiu sumu. „To však vôbec nie je podstatné. Rada pomáham združeniu Šanca pre nechcených. Nie je mi ľahostajný osud novorodencov, ktorí musia bojovať o prežitie a o lásku, len čo prídu na svet. Je mi veľmi ľúto, že sa to ešte dnes, v 21. storočí, deje. Vždy lepšie, keď tieto deti končia v hniezdach záchrany, akoby mali končiť v košoch. Rada som prispela svojou troškou. Ľudia sú veľmi štedrí a ak by náhodou aj neboli, ja sa nedám odbiť a presvedčím ich, že peniaze putujú transparentne na dobrú vec,“ tešila sa Karin.

Spolu s ňou sa na dobrú vec podujala moderátorka Katka Brychtová, ktorá do dražby prispela svojou knihou Napečte si šťastie, moderátorka Lenka Šóošová, speváčka Lenka LeRa Rakárová, mnohonásobný majster sveta v karate Roman Volák a spevák Thomas Puskailer dal vydražiť vlastné rukavice! „Som veľmi rád, že som mohol prispieť k tejto skvelej akcii. Veľmi sa ma dotkla štedrosť ľudí na Hlavnom námestí v Bratislave. Na vianočných trhoch bola vynikajúca atmosféra, som veľmi rád, že sme mohli trošku pomôcť nechceným deťom z Hniezda záchrany,“ neskrýval radosť Thomas. Známi herci a moderátori predajom medovníkových bábätiek na vianočných trhoch vyzbierali 1 340 eur. Všetky získané finančné prostriedky poputujú na pomoc opusteným bábätkám v projekte Hniezdo záchrany, ktorý sa bude budúci rok modernizovať.

