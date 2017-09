Zadok ako Kim Kardashianová? Po perách chce Silvia Kucherenko napumpovať zadok!

Donedávna boli „in“ ultraštíhle dievčatá s chlapčenským, teda žiadnym zadkom, momentálne sú trendom, najmä v Amerike, obrovské pozadia, na čom si buduje meno a značku napríklad aj Kim Kardashianová. Túži po jej zadku známa blondínka?

Chce to urobiť prirodzene

„Páči sa mi vypuklý zadok. Kedysi bol minizadok moderný, ale teraz sa mi páči tvarovaná ženská postava. Mám malý zadok, nevýrazný. Určite by som však nešla do výplní, chcem to dosiahnuť prirodzenou cestou,“ prekvapuje tenučká modelka. Obrovský zadok Kim Kardashianovej je však pre ňu extrém. Za ideál krásnej postavy považuje topmodelky značky spodnej bielizne Victoria’s Secret. Preto začala na svojom tele makať, aj keď fitko nikdy nepatrilo medzi jej obľúbené miesta.

„Cvičila som sporadicky. Keď ma to niekedy chytilo, zabehla som do fitka. Poviem úprimne, fitnescentrum nie je niečo, čo ma upúta. Ale o chvíľu už mám tridsaťpäť rokov a treba sa začať starať o telo. Nechcem byť chudá, ale pevná,“ vysvetľuje Silvia. Je odhodlaná zmeniť svoj zadok cvičením. „Určite ho dvihneme a do akých rozmerov sa ho podarí zväčšiť, to uvidíme. Baví ma to, lebo to trvá len dvadsať minút, ale spotím sa a vydám veľa energie. Po prvých tréningoch som mala poriadnu svalovú horúčku,“ netají.

Trénerka ju nešetrí

Prístup trénerky Alexandry Bočkovej si pochvaľuje: „V ničom ma nešetrí, nepristupuje ku mne v rukavičkách. Práve naopak, je prísna, a dokáže zvýšiť hlas a dirigovať ma, keď by som sa chcela ulievať,“ smeje sa. Trénerka jej dáva zabrať najmä výpadmi a drepmi. „Každá žena, ktorá chce spevniť a zdvihnúť zadok, by sa mala zamerať na tieto cviky a ich rôzne kombinácie – výpad dopredu, dozadu, drepy s výskokom. Toto cvičenie pomáha k rýchlejšiemu výsledku vďaka elektródam, ktoré vysielajú do tela impulzy a tie stimulujú svaly a podporujú ich rast. Impulzmi sa rozmasíruje svalstvo až dovnútra, ku kostiam a tak sa stimuluje rast svalov, odbúravanie tukov aj celulitídy, zrýchľuje sa krvný obeh. Klientky si pochvaľujú, že rýchlo vidia, aká je pokožka zrazu iná, pevnejšia,“ vyratúva trénerka benefity.

Odporúča cvičiť dvakrát do týždňa, vždy aspoň s jednodňovou pauzou, aby telo malo čas zregenerovať sa, ale niektoré klientky chodia aj trikrát. „Keď chce chudá dáma nabrať svalovú hmotu, potrebuje cvičiť skôr s ťažšími váhami a pridávam jej impulzy. V takom prípade dávam málo kardia, skôr silovejší tréning. Počas dvadsaťminútového cvičenia sa jeden cvik cvičí dvadsať sekúnd, potom je desať sekúnd pauza a cvik opakujeme viackrát. Táto metóda nezaťažuje kĺby, pretože cvičíme s ľahkými váhami. Impulzy to však sťažujú, preto dievčatá chodia z tréningov úplne vyšťavené,“ dodáva.

