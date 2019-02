Záhadné gesto Dary Rolins: S Rytmusom ju stále spája…

Bude to už rok, čo prominentná šoubiznisová dvojica Dara Rolins a Patrik „Rytmus“ Vrbovský ohlásili rozchod. Pokým sa raper stihol bleskovo zamilovať do moderátorky Jasminy Alagič, dokonca jej nastoknúť na prst zásnubný prsteň po pol roku randenia a krátko na to priznali svoje sladké tajomstvo – tehotenstvo brunetky, Dara je zatiaľ bez oficiálneho partnera. No na ruke nosí aj ona prsteň, ktorý ju spája s bývalým dlhoročným partnerom.

Počas vzťahu sa totiž zaľúbencom skveli na prstoch rovnaké prstene na znamenie, že k sebe patria. Pred pár dňami sa sexi speváčka ukázala v Bratislave na krste produktov kozmetickej spoločnosti, ktorej je tvárou a okrem viacerých výrazných šperkov, ktorými dozdobila svoj štýlový outfit, nedal sa nevšimnúť na jej prstenníku spomínaný prsteň.