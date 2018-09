Záletník Jiří Langmajer z Anny Polívkovej skoro zinfarktoval. Prečo ho tak šokoval pohľad na túto sympatáčku?

Po čom ženy túžia, Ženy v pokušení, Muži v nádeji, Román pre mužov… Aj vám sa tieto filmy pletú? Tak si k nim pridajte ešte novinku Po čom muži túžia. Názov nemá veľmi originálny, ani tému, napriek tomu, keď sa na komédiu vyberiete do kina, navždy vám utkvie v pamäti. Vďaka jedinečnému hereckému výkonu Anny Polívkovej.

Alfa samec na druhú

Scenár režiséra Rudolfa Havlíka a spisovateľky Radky Třeštíkovej, čo sa nápadu týka, nie je veľmi originálny. Vlastne ide o rovnaký nápad, aký mali tvorcovia hollywoodskej komédie Po čom ženy túžia spred osemnástich rokov. V oboch je hlavným hrdinom sebavedomý úspešný mačo, ktorý opovrhuje ženami. V Hollywoode ho hral Mel Gibson, tu Jiří Langmajer. Obaja majú tínedžerskú dcéru, s ktorou si nerozumejú, a oboch v práci z ničoho nič kariérne preskočí žena, ktorej obaja ponížení alfa samci začnú hádzať polená pod nohy. Rozdiel je len v tom, že Gibsonov chlapík vplyvom kúzla začne počuť, čo si ženy myslia, a Langmajerov sa rovno ocitne v ženskej koži. A nie je z toho vôbec nadšený. Keď sa po prvý raz pozrie do zrkadla a namiesto neho sa tam zrkadlí Anička, pokúša sa o neho mŕtvica. Záletník, ktorý ženami vlastne opovrhoval, sa nechce ocitnúť v ich koži.

V tomto momente sa však česká snímka stáva originálnou. Začne totiž byť hereckým koncertom Anny Polívkovej.

Otcovo dievčatko

Anička dostáva veľký priestor, aby ukázala, že slávnemu otcovi nielenže akoby z oka vypadla, no zdedila aj jeho komediantské gény a pantomimické schopnosti. To, čo predvádza na plátne, je skvelá, priam až divadelná „one woman show“, ktorá by sa z fleku mohla hrať aj na Broadwayi. Nie je to však monodráma, lebo ostatní herci jej príjemne sekundujú. Na čele s Jiřím Langmajerom, ktorý je na plátne pomerne krátko, ale napríklad scéna, ako sa cez okienko súka do nabúraného auta, je tiež prvotriedna klaunovská etuda.