Zámena moderátorských dvojíc v Dámskom klube spustila OŠIAĽ. Problémy nemajú len ženy

Dámsky klub je na televíznych obrazovkách už desať rokov. A takmer rovnako dlho sú tam všetky štyri moderátorky. Iba Andrea Chabroňová pristúpila medzi kolegyne pred siedmimi rokmi. Až doteraz išlo o stabilizovanú štvoricu. Iveta Malachovská (53) so Soňou Müllerovou (57) moderovali jeden týždeň a ďalší týždeň ich striedala Karin Majtánová (44) s Andreou Chabroňovou (38). Nedávno nastala celkom nečakaná zmena a dvojice sa medzi sebou vystriedali. Začalo sa šepkať o konfliktoch medzi moderátorkami.

Karin verzus Andrea

Celé táto rošáda sa mala uskutočniť pre to, že to vraj škrípalo najmä medzi Karin a Andreou. Všetky sa však zhodujú v tom, že to nie je pravda. „Nemali sme žiadny konflikt. Jednoducho po desiatich rokoch sme chceli nejakú zmenu a oživenie,“ vysvetľuje Karin Majtánová dôvod, prečo sa dvojice vymenili. „My s Andrejkou nemáme medzi sebou žiadny problém. Aj včera sme spolu telefonovali, občas spolu vybehneme aj na kávu a nabudúce sa môžeme aj odfotiť,“ smeje sa s tým, že sa zbytočne hľadajú konflikty tam, kde nie sú. V kreatívnom prostredí je to však pomerne nezvyčajné, keďže presadzovanie si svojich nápadov a tém je vždy tak trochu boj.

Keď jedna musí čakať

Ako fungujú moderátorky? Každá dvojica z Dámskeho klubu posiela svoje nápady, takzvaný nástrel, druhej moderátorskej dvojici a dramaturgičke, aby sa vyhli zdvojovaniu tém. „Ak sa stane, že chceme robiť rovnakú tému, vždy sa dohodneme na tom, že sa posunie napríklad o dva mesiace a pozrieme sa na to z iného uhla. Nemyslím si, že sa naše témy opakujú, sme navzájom informované, čo ktorá robí,“ vysvetľuje Karin. „Niekedy sa stane, že máme dohodnutého odborníka na určitý termín, tak si len napíšeme do mailu, aby si druhá dvojica neplánovala niečo podobné, pretože dohadovanie napríklad lekárov na presný čas je kvôli ich zaneprázdnenosti niekedy zložité. Ale u nás to funguje aj tak, že si tému kolegiálne posunieme. Jeden príklad za všetky: dohodla som Mekyho Žbirku, lebo bol práve v Bratislave, ale nevysielala som vtedy, tak som sa spýtala druhej dvojice a ony ho mali v relácii.“

Aj tak si musia zvykať

Iveta Malachovská sa k situácii v Dámskom klube už nechce vyjadrovať. Zhoduje sa s Karin na tom, že po desiatich rokoch jednoducho pristúpili na zmenu, oživenie relácie. „Sme veľmi dobré priateľky, máme dobré čísla sledovanosti a tešíme sa zo života,“ konštatovala s úsmevom. Kolegyňu dopĺňa Karin Majtánová: „Pravdou je aj to, že až taká veľká zmena to pre nás nie je, pretože ako dvojice sme sa striedali už predtým. Keď napríklad bola niektorá chorá alebo na dovolenke. Takže napríklad aj ja so Soňou som už moderovala. Základ je, že všetky štyri robíme jednu reláciu, takže v zásade je jedno, kto s kým moderuje, pretože obsah je stále ten istý. Ale Soňa sa smeje, že aspoň vystúpime z komfortnej zóny. Pretože hoci sme občas za seba zaskakovali, každá má iný štýl práce, takže je to oživenie aj pre nás. Je to príjemná zmena.“ Relácia Dámsky klub sa teší celkom dobrej sledovanosti, o čom svedčia aj komentáre diváčok na sociálnej sieti k výmene moderátorských dvojíc. Opäť sa potvrdzuje príslovie – koľko ľudí, toľko chutí. Niektoré diváčky si ani neuvedomili, že prišla zmena, iným sa to nepáči, pretože sú zvyknuté na stabilné dvojice a iné zase zmenu privítali.

Muži verzus ženy

Hovorí sa, že pracovať v ženskom kolektíve je hotové peklo. Vraj ženy si skáču častejšie do vlasov a ku konfliktu využijú aj najmenšiu zámienku. Lenže pracovná psychologička Eva Klimová má na vec úplne iný názor. Podľa nej sa nedá jednoznačne povedať, že v ženských kolektívoch sú väčšie nezhody. „Dovolím si z praxe tvrdiť, že konflikty sa vyskytujú v čisto ženských aj mužských kolektívoch, dokonca aj v zmiešaných. Rozdiel je len v predmete alebo obsahu konfliktov,“ hovorí odborníčka. Ženské problémy sa krútia okolo ženských tém, muži neriešia, či má niekto na stole neporiadok, alebo či si niekto po sebe neumyl šálku v kuchynke. Rozdiel medzi nežným a silnejším pohlavím je v rámci hádok aj ten, že dámy sa vedia trošku dlhšie zdúvať, čo naozaj narúša vzťahy.

„Muži sa z konfliktu rýchlejšie uvoľnia a na druhý deň už neriešia, čo sa stalo. Ale nie je to stopercentné pravidlo,“ dodáva Eva Klimová s úsmevom s tým, že pozná aj mužské kolektívy, ktoré dokázali tak vyostriť konflikt, že sa úplne rozpadli. „Čo ešte celkom významne ovplyvňuje nezhody na pracovisku, sú vekové rozdiely. Životný štýl staršej a mladšej generácie sa odlišuje, aj priority majú iné, ako aj spôsob celkového fungovania,“ upozorňuje psychologička. „Pokiaľ ide o konflikt, ktorý je medzi zamestnancami a týka sa ich osobných vzťahov, mali by si to vyriešiť medzi sebou, bez zásahu šéfa. Môže totiž nastať situácia, že by jednému držal stranu. Pokiaľ ide o pracovné záležitosti má rozhodovaciu právomoc, ale nie je vzťahovo efektívne, aby sa šéf prikláňal na jednu či druhú stranu,“ upozorňuje pracovná psychologička.

Je to o povahách

V Dámskom klube nejde o čisto ženský tím, na relácii pracujú ženy aj muži. Iveta Malachovská tvrdí, že v živote mala šťastie, pretože vždy pracovala v zmiešanom kolektíve a konflikty nezažívala. Karin Majtánová si tiež myslí, že pri konfliktoch nejde o pohlavie, ale skôr o povahy ľudí. „Možno to závisí aj od toho, v akej brandži robia, či ľudia robia na spoločnom projekte, alebo každý za seba. Keď robia na jednej veci alebo na jednom oddelení, napríklad v nemocnici alebo na stavbe, všetci sa k tomu stavajú tak, aby to klapalo. Myslím si, že atmosféra v kolektíve závisí od ľudí, ktorí tam robia,“ hovorí na záver.