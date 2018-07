Zamilovaný Rytmus, rozumná Jasmina Alagič. Moderátorka je vo vyjadreniach o budúcnosti s raperom opatrná

Takmer každý deň pribudne na sociálnu sieť správa od jedného alebo od druhého z dvojice o tom, ako sa ľúbia, sú šťastní a užívajú si život. Pohľad na zamilovanú dvojicu vyrovnaným ľuďom vyčarí úsmev na tvári, hejterov zdvíha zo stoličky. Zdraví, šťastní, bohatí a ešte aj zamilovaní... to je trochu veľa, nie? Podľa nás ani nie.

Rytmus prekvapuje svojou otvorenosťou vo vyznaniach lásky. Súkromie si síce starostlivo strážiť, ale momentálne je v štádiu, kedy sa potrebuje deliť so svojimi pocitmi. Ódami na svoju Jasminu nešetrí. Moderátorka s balkánskou krvou mu celkom poplietla hlavu. Krásou, energiou, spontánnosťou a zdá sa, že aj podobným pohľadom na život. Jasmina, tak ako aj Rytmus, vo svojich statusoch celkom často opakuje, že je vďačná za svoj život, žije s radosťou a snaží sa byť v povestnom prítomnom okamihu.

Veľmi podobne život vníma aj Rytmus, ktorého hnev na celý svet prešiel už dávno a na veci sa pozerá omnoho zmierlivejšie. Rozdiel je viac menej iba v tom, že Jasmina je vo svojich verejných prejavoch lásky opatrnejšia.

Naposledy svojich fanúšikov potešila a Rytmusovi venovala kopec lichôtok, no pre istotu dodala: "Ako to bude o rok? Uvidíme, dám vedieť." Neskôr však svoj status upravila a túto opatrnú vetu vyhodila. Nebolo to však po prvýkrát, čo sa Jasmina snažila racionálne udržať svoj prejav na uzde.