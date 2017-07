Zdenu Studenkovú máločo šokuje, ale toto ju dostalo. Takýto luxus ešte nezažila

Tak ako väčšina Slovákov, aj herečka Zdena Studenková sa teší na zaslúžený letný relax. Po celú sezónu sa totiž nezastavila nielen v divadle, ale ani v slovenských a českých televíziách, kde nemá núdzu o ponuky do nových projektov.

Letnej dovolenky sa nevieme dočkať asi všetci. Okrem teplého počasia si užívame aj oddych od práce a všetkých povinností. Od čoho budete oddychovať vy?

Mala som celkom náročný rok, pretože som robila tri projekty v Česku. Je to dosť namáhavé, lebo dochádzať tam nie je zábava. Najskôr som robila film s Bolkom Polívkom Manžel na hodinu, potom som natočila pre HBO ďalšiu sériu Terapie s Karlom Rodenom. Pred dvoma týždňami som dokončila ďalšiu sériu Prvej republiky, kde hrám aj so svojím kolegom z divadla Jankom Koleníkom. Bolo toho fakt dosť, aj vstávania o štvrtej ráno… Už sa teším na prázdniny.

HBO je televízia, s ktorou natáčajú aj svetové hviezdy ako napríklad Sarah Jessica Parkerová, Nicole Kidmanová, Reese Witherspoonová a mnohí ďalší. Ako sa vám pracovalo?

Bola to moja najťažšia práca, akú som kedy robila, a musím sa priznať, že takéto natáčanie som ešte nezažila. Majú veľmi vysoké nároky na profesionalitu a výsledok musí istým spôsobom zapadnúť medzi ostatné veľké projekty. HBO je prestížna záležitosť. Točiť pre nich znamená ocitnúť sa vo vysielaní s projektmi, ako je napríklad Hra o tróny alebo Borgiovci...

Znamená to, že aj podmienky pre hercov sú iné?

Na pľaci vám nikto nič neodpustí, jednoducho, makáte dvanásť hodín, v kuse točíte. Ale musím povedať, že som prvýkrát v živote zažila to, že som mala osobnú asistentku. Chodila mi po vodičku, kávičku a pýtala sa ma: „Nechceš bačkůrky, Zdeničko?“ Oni nám vytvoria také podmienky, aby sme naozaj mohli makať a celý deň sa plne sústrediť na prácu.

V čom bola tá práca najťažšia?

Seriál Terapia je o tom, že oproti sebe sedia dvaja ľudia a rozprávajú sa. Scenár musíte vedieť tak dobre ako divadelný. Celý jeden diel sa vyrába dva dni, robíte dvanásť hodín v kuse a kamera ide stále, kým sa jeden z hercov nepomýli. Keďže sa natáča kontinuálne, musíte sa plne koncentrovať, jednoducho, treba to vedieť ako Otčenáš. Bolo to náročné, ale teším sa na výsledok.

Koho hráte? Aká je vaša postava?

Hrám veľmi zaujímavú postavu, speváčku, ktorá ma istý vek, preto urobí čokoľvek, aby sa mohla vrátiť na scénu. Dá sa akože nafotiť paparacmi pri nejakej aktivite, pritom je to celé dohodnuté. Vlastne tak, ako to aj u nás robia niektoré hviezdičky.

Takže pre vás celkom známe prostredie...

Áno, lenže mne táto cesta nikdy nebola vlastná. Niektorí umelci to však robia a moja postava je práve jednou z nich. Nakoniec si vymyslí svoj životný príbeh, ktorý dopĺňa podľa toho, ako potrebuje okolie, aby sa o nej začalo hovoriť a aby sa rozvírila hladina záujmu. Začala sa však zamotávať do svojich lží. Aj k psychológovi začala chodiť preto, aby vzbudila pozornosť bulváru, nakoniec však zistí, že má problém a zamotá sa do vlastných klamstiev. V tej postave sa, myslím, nájdu viacerí.

