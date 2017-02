Ženáč Sajfa má doma víťazku miss! Ako je to možné?

Veronika sa nedávno postavila pred objektív ako modelka a nafotila autorskú kolekciu Kataríny Vavrovej. Chystá sa zavesiť prácu redaktorky v TV Markíza na klinec?

Bez honoráru

Návrhárka Katarína je autorka svadobných šiat, ktoré mala Veronika na civilnom obrade. „Preto k nej mám pozitívny vzťah, je to talentovaná mladá žena a jej veci sa mi páčia. Preto som súhlasila s fotením v jej novej kolekcii,“ vysvetlila Veronika. Jedným dychom dodala, že treba podporovať slovenskú módu.

Máte chuť na šišku? Navlečte si ju na seba! Odkazuje návrhárka Agatha Ruiz de la Prada

„Máme šikovných ľudí a občas sa na to zabúda. S dobrým tímom vždy rada fotím, najmä keď vedia, čo robia – ja sa potom len tak motám a robím, čo povedia,“ vraví s úsmevom. Známe tváre nie sú v reklamách lacnou záležitosťou. O akú sumu si vylepšila rozpočet? „Honorár za fotenie bol skvelý: dobrý pocit! Samozrejme, bolo to zadarmo. Fotky sa nevyužijú na komerciu, to ani nemôžem robiť.“ Výzor predurčuje Veroniku na modeling, napriek tomu sa venuje serióznemu spravodajstvu. „Asi je to čudné, nikdy som nemala detský sen byť modelkou. Ale je pravda, že keď som mala asi štyri roky, s babinou som sa hrávala na missky a vždy som akože vyhrala. Dostala som doma vyrobenú korunku a šerpu!“ smeje sa Sajfova žena.

Už teraz v tom majú jasno: Ako budú Sajfa a Veronika vychovávať svoje deti?

Módna maniačka

Veronika sa rada pekne oblieka a nemá problém dať si poradiť od skúsenejších. „Využívam rady napríklad od Andreja Kusalíka. Do práce však nosím väčšinou veľmi jednoduché, ,triezve‘ veci, preto je fajn, keď sa môžem trošku odviazať. Nosím veľa čiernej, nejako ma to k tej farbe ťahá, aj keď na obrazovke to nie je najšťastnejšia voľba. Azda ma to k čiernej neťahá z dôvodu, že by mi pripomínala farbu mojej duše,“ žartuje.

Zo svetových značiek a návrhárov sa Veronike v poslednom čase páči Gucci, najmä kabelky, oblečenie Victorie Beckhamovej, Acne a francúzske Maje. „Všeličo… Z domácich je môj obľúbený Boris Hanečka, ktorý je aj skvelý človek, takže sa s ním dobre robí. Takisto sa mi páčia veci od Michaely Ľuptákovej,“ pochválila domácu tvorbu.