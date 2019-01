Utrápenej Dáde Patrasovej hrozí BASA. Už je známe, koľko promile mala za volantom

U našich susedov je Dáda Patrasová (62) na pretrase v jednom kuse. Spolu s jej slávnym manželom hudobníkom Felixom Slováčkom (75) sa vlastne spoločne delia o priestor v českých médiách. Už sú to štyri roky, čo sa po umelcovom boku objavuje mladá výtvarníčka Lucia Gelemová (35) a Dáda sa na to z pozície ešte stále manželky iba prizerá. Popri tom vyvádza samé hlúposti.

Púta na seba pozornosť aj nevydarenými omladzovacími zákrokmi, po ktorých vyzerá horšie ako predtým. Aby toho nebolo málo, počas Vianoc spôsobila dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Felix Slováček už dávno predtým spomínal, že jeho manželka má problém s alkoholom a údajne to mal byť dôvod, prečo sa poobzeral po inej sukni. Hoci takto manželia fungujú už roky, herečka to nevie predýchať a spomínaná nehoda je výsledkom jej trápenia.

Dáda najskôr tvrdila, že ide o zbytkový alkohol, neskôr však pre týždenník Sedmička priznala, že sa opila ako Dán. "Pila som veľa. Zaspala som až nad ránom. Zobudil ma syn Felix, aby mi pripomenul predstavenie. V panike, aby som nezmeškala, som schmatla veci a sadla do auta," priznala nešťastná Dáda. "Neviem, ako mi to mohlo napadnúť... Bola to jedna z najväčších hlúpostí, ktoré som v živote urobila," sypala si popol na hlavu. Psychicky ju vraj rozhodili fotografie, na ktorých si Felix užíval vianočnú pohodu s Luciou, hoci ešte pár hodín predtým bol spokojný doma s rodinou.

Česká polícia teraz odtajnila výsledky vyšetrovania vianočnej nehody a podľa portálu blesk.cz, Dáda nafúkala viac ako dva promile. Keď má účastník nehody viac ako jedno promile, považuje sa to za trestný čin. Preto jej hrozia až tri roky väzenia. Keďže ide o jej prvý prečin, je možné, že skončí iba s odobratým vodičským preukazom.