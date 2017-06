Známa moderátorka Andrea Pálffy Belányiová priznala, že pred dovolenkou trpí typickým ženským syndrómom

Máte radšej zimné alebo letné dovolenky?

Určite letné. Ja celkovo nemám veľmi rada zimu a od jesene už len čakám, kedy bude konečne jar. Ale vianočná lyžovačka je už tradícia, preto nechýba ani zimná dovolenka na horách.



Veľa žien má problém zbaliť sa na dovolenku, pretože keď stojíme pred skriňou máme pocit, že potrebujeme všetko. Aký ste typ?

Toto je presne môj prípad. Chcem si zobrať aj to, aj ono, lebo mám veľa obľúbených vecí. Moje šťastie je, že na dovolenky väčšinou nechodíme lietadlom, nemusím riešiť hmotnostný limit a môžem si teoreticky zbaliť čokoľvek, čo natlačím do auta. Samozrejme, na dovolenke väčšinou skonštatujem, že som mohla byť úspornejšia a nevláčiť toľko handier a topánok. Snažím sa na tom pracovať a minimalizovať obsah kufra. Uvidíme, ako to dopadne tento rok. (Smiech.)



Bez čoho sa na dovolenke nezaobídete? Bez liekov, kozmetiky alebo bez niekoľkých topánok?

Na prvom mieste je taška s liekmi. To je základ, síce to u mňa vyzerá ako v pojazdnej lekárni, ale iba tak som pokojná, že mám všetko potrebné, nech sa stane čokoľvek. Z oblečenia sú to hlavne šaty, ktoré sú v lete najpríjemnejšie na nosenie. Samozrejme, aj kozmetika zaberie časť batožiny. Ale, našťastie, ak sa aj čokoľvek zabudne, nie je problém to dokúpiť.

