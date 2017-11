Známa moderátorka nosí v kabelke polovicu skrine. Pozrite sa, čo musí mať stále po ruke

Moderátorka je typ ženy, pre ktorú nie je žiadna kabelka dostatočne veľká. „Okrem toho, že musím mať so sebou všetko, strkám do nej veci pre syna, keď niekam ideme, šál, rukavice, čiapku v zime, slnečné okuliare celoročne, keďže mám dosť citlivé oči, a často aj desiatu do práce a fľašu s vodou. Našťastie, zatiaľ to všetky kabelky prežili,“ smeje sa moderátorka. To však ani zďaleka nie je všetko, čo obsahuje Hanina kabelka. Pravidelne v nej okrem dokladov, kľúčov, peňaženky nosí aj krém na ruky, balzam na pery, powerbanku, vitamíny, mentolky, servítky, kozmetickú taštičku, v ktorej má to najnutnejšie. „Keďže v súkromí sa líčim veľmi striedmo, netreba mi toho veľa. Mám však aj malé kabelky na ,behačky‘ alebo do spoločnosti.“

Abstinuje

Hana priznáva, že kedysi bola na kabelky a topánky zaťažená, dnes ju však táto mánia už opustila. „Samu seba nazývam abstinujúcou kabelkoholičkou,“ prezrádza. Svoju zbierku kabeliek už vytriedila, niektorých kúskov sa však nevzdá. Dnes je rada, že v nákupnom ošiali stavila aj na kvalitu. „Novú kabelku som si nekúpila už roky, pretože mi zostali naozaj kvalitné. Kedysi som si ich kupovala z nejakej mánie, dnes som však za ne vďačná, lebo vydržali neskutočne veľa. Nepatrím medzi ženy, čo kabelky šetria, takže boli vystavené rôznym skúškam.“ Okrem dobrých značiek má medzi kabelkami aj srdcovky. Jednu dokonca nazýva pani Kabelka. „Je staršia než ja a zachovala ju moja mamina. Potiahla som jej ju až toto leto a už sme boli spolu dvakrát v divadle. Túto si teda opatrujem ako oko v hlave,“ dodáva Hana.