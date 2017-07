Známej moderátorke zničil škandál televíznu kariéru. Pozrite sa, čím sa teraz živí

Každá je z inej brandže a každá je pre svoju značku najlepšou chodiacou reklamou. Milujú módu, vrážajú do nej nemalé peniaze a vždy sa snažia byť iné a mať na sebe originálne kúsky. Čo predávajú?

Kristína Kormúthová (30): Zbožňuje tenisky

Moderátorka, ktorú "preslávil" škandál s rasistickým statusom na sociálnej sieti a kvôli nemu dostala vyhadzov z televízie, sa pustila do vyrábania vlastných tenisiek. Okrem toho, že ich navrhuje sama, svojim zákazníčkam dá na želanie vyšiť na tenisky ich meno a dáva im možnosť, aby si vymysleli vlastný originálny kúsok. Pre Kristínu sú tenisky obuv číslo jeden. „Ponúkam v prvom rade komfort, na ktorý som zaťažená. Bonus, samozrejme, pre mňa je, že sa ľuďom páči aj dizajn. Vtedy už od radosti lietam v oblakoch. Moje kritické oko na obuv bolo a je odjakživa vycibrené. Všetko musí spolu ladiť – kvalita, čistota i dizajn,“ hovorí. Aj v módnych políciách Kristína vždy obstojí na výbornú.

„Keď sa pozriem na seba do zrkadla, v sekunde viem, či kúsok, čo skúšam, ide so mnou domov, alebo zostáva v predajni. I keby to bol ten najhorúcejší trend sezóny,“ dodáva. Zlaté módne pravidlo podľa Kristíny: Ak sa v niečom žena necíti dobre, v živote to nedokáže „predať“. „Ja si radšej obujem tenisky, dobrú náladu, pribalím k tomu úsmev a ešte vždy to bude pôsobiť viac sexi než žena, ktorá sa od hlavy po päty nastajluje, no necíti sa v tom dobre a vidieť to na každom jej pohybe,“ myslí si.

Andrea Verešová (37): Šaty na náladu

Modelka má nosenie šiat v pracovnej náplni už niekoľko rokov. Teraz však nadišiel čas, keď sa jej zachcelo byť „vešiakom“ na svoje šaty. V spolupráci s módnou návrhárkou Zuzanou Lešák Černou vytvorila Andrea vlastnú značku. „Móda a pekné šaty nám pomáhajú zvýšiť sebavedomie a verím, že každá žena si zaslúži byť výnimočná,“ tvrdí dvojnásobná mama. Do tohto biznisu sa vraj pustila preto, lebo jej v skrini chýbali originálne kúsky, ktoré by sa hodili na viacero príležitostí.

A ako vidí módu, to vysvetlila na sociálnej sieti: „Nemyslím si, že by móda bola povrchná. Však si spomeňte na momenty, keď ste sa necítili práve najlepšie, alebo, naopak, na dni, keď ste mali pocit, že dobyjete celý svet. A ruku na srdce, oblečiete sa v oba dni rovnako? Oblečenie jednoducho odráža to, ako sa cítime, je to výrazový prostriedok, ktorým bez slov komunikujeme s okolitým svetom. Preto ani ja nedám dopustiť na oblečenie, ktoré vyjadruje moju náladu a postavenie,“ spomenula v príspevku, za ktorým nasledovala reklama na obchodný dom, kde rada nakupuje.

Dominika Cibulková

Výkrik POME! pozná asi každý Slovák a šikovná športovkyňa si ho dala patentovať. Milovníčka luxusných módnych kúskov sa rozhodla, že si privyrobí i na handrách. Jej tričko nosí aj Daniela Peštová!

Dara Rolins (44): Noste, čo chcete!

Čokoľvek, čo slovenská diva ponúkne na trh, sa okamžite predáva ako teplé rožky. Dara to jednoducho vie a módu má v malíčku. Bola tvárou módnej značky, podpísala sa pod kolekciu mikín a tričiek a minulý rok sa stala aj návrhárkou. Vybrala si ju módna firma, pre ktorú navrhla vlastnú kolekciu šiat, svoj rad DR. A ako znie základné módne pravidlo podľa Dary? „Noste, čo chcete! Milujem chodiť v teplákoch, rovnako ako ma baví byť cica.“

