Známy herec bojuje o život:  A jeho manželka? Neuveríte čo zatiaľ stvára...

Vzťah nie práve úspešného herca Jiřího Pomeje je ako telenovela a stabilné to nemá ani v oblasti zdravia. Bývalého manžela Ivety Bartošovej († 48) zasiahla pred viac ako rokom rakovina hrtana, nasledovali opätovné problémy s jeho záľubou v alkohole a následne kopačky od jeho manželky Andrey. S tou má skrachovaný a hlavne zadlžený producent malú päťročnú dcéru Aničku, o ktorú sa nedokáže aktuálne postarať.

S kožou na trh

Zdá sa, že na Pomejeho sa sype jedna katastrofa za druhou. Manželka Andrea ho vymenila za sexi vypracovaného fešáka, prišiel o vlastnú strechu nad hlavou a aby toho nebolo málo, rakovina sa vrátila ako bumerang. Jirka sa s ňou aktuálne opäť pokúša zvádzať boj, no výsledok je, bohužiaľ, stále neistí.

Olej do ohňa určite aktuálne priliala aj jeho stále zákonitá manželka, ktorá pre českú verziu pánskeho magazínu nafotila sexi šteklivé fotky. Príťažlivá dídžejka sa ohrádza tým, že na ponuku prikývla ešte predtým, ako sa Jirkovi vrátili zdravotné problémy. Údajne, ak by prišli s oslovením na spoluprácu v tomto období, určite by ju s prehľadom zmietla zo stola.

Rozvod počká

Ohľaduplná bola ale v tom, že žiadosť o rozvod nateraz pozastavila, pretože manželovi nechce uškodiť ešte viac a praje si, aby sa aktuálne orientoval len na seba a svoje podlomené zdravie.

Nechajme sa teda prekvapiť, ako táto česká telenovela nakoniec dopadne...