Známy herec dostal výprask! Skončil s otrasom mozgu, ale trestné oznámenie nepodal

V trileri Dôverný nepriateľ, ktorý práve beží v kinách, hrá aj obľúbený herec. Film poukazuje na nebezpečenstvo, ktoré môžu spôsobiť technologické vymoženosti a Ady priznáva, že aj on má pred nimi rešpekt. „Som síce na sociálnych sieťach, ale nechcem byť od nich závislý. Prečo by mali všetci všetko o nás vedieť, keď napokon nám to môže veľmi ublížiť?!“ zamýšľal sa.

Dve zastávky od výbuchu

Ady sa nedokáže zmieriť s tým, akí sú dnes ľudia k sebe zlí a nevie pochopiť, čo ich vedie k tomu, aby si tak škodili. „Dnes sa už bojím všetkého a hlavne o blízkych. Moja dcéra bola v Bruseli, keď sa stal atentát. Bola dve zastávky od výbuchu! Niekto sa ma snaží upokojiť, že my žijeme v pokojnej krajine, kde sa nič nedeje, ale ja si stojím za tým, že je jedno, kde žijeme, pretože arogantnosť a nenávisť je v nás, v ľuďoch, “ rozhorčuje sa Ady, ktorý má aj osobnú skúsenosť s narastajúcou agresivitou.

„Chránil som jednu ženu, ktorú nejaký chlapík nepríčetne mlátil pred divadlom. Tak som sa jej išiel zastať a on si myslel, že spolu niečo máme a už sa to začalo. Udrel ma tak, že som mal otras mozgu a museli mi zašívať ľavé ucho,“ spomína herec na nepríjemnú príhodu. „Všetci mi vraveli, aby som na neho podal trestné oznámenie, ale ja som stále opakoval, že on sa potrestá sám! Bohužiaľ, aj sa tak stalo. Už ani neviem, ako sa to ku mne dostalo, no o dva roky spáchal samovraždu. Musel to byť veľmi nevyrovnaný človek“.

Narastajúce zlo

Neraz si vraj na incident spomenie, keď prechádza okolo divadla Astorka. Napriek zraneniam však svoje konanie neľutuje. „Samozrejme, že by som sa opäť zamiešal, hoci hrubá sila je deň čo deň nebezpečnejšia. Ľudia sú prepnutí. Nemajú sa kde vybúriť a dostať zo seba emócie. Radšej nech idú behať, nech chodia na golf, nech cvičia, tlčú do mecha a nech si to vybúria tam!“ poukazuje na násilie, ktoré sa čoraz častejšie objavuje na uliciach. Z toho, čo sa deje, je veľmi sklamaný. „Ekonomicky sa máme najlepšie, ako sme sa kedy mali. Ešte nikdy nám nebolo takto dobre, ale morálne sme na absolútnom dne!“

Spomienka na priateľa

Herca sme zastihli krátko nato, ako sa vrátil z dovolenky na Malorke. Keď prišiel na Slovensko, zaskočila ho nepríjemná správa o smrti Stana Dančiaka. „Je mi to veľmi ľúto, bol to môj priateľ a bolo strašné, čo prežíval posledné roky. Smrť bola vykúpením pre neho aj pre jeho manželku Darinku, ktorá sa o neho starala s veľkou láskou.“

Na zážitky s Dančiakom vraj nikdy v živote nezabudne. „On ma ako človek aj herec neskutočne bavil. Vždy keď niekam prišiel, všetci išli za ním. Lákala ich jeho energia a bol úžasný rozprávač. Vymýšľal si neskutočné veci. Jeho špecialita bola, že keď meškal na divadelnú skúšku, dokázal nás presvedčiť, že odpadlo dno trolejbusu a ľudia museli visieť na tyči. My sme sa jeho meškaniu vždy tešili, pretože si vymýšľal nové a nové príhody. Boli ich tisíce a som rád, že sme to mohli spolu zažiť. Škoda, že nás opustil, ale veď napokon všetci sa tam raz stretneme, takže sa máme sa na čo tešiť.“