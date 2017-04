Zo psa baránka neurobíš, tvrdí zlý chlapec slovenského šoubiznisu Robo Mikla

Je to presne dvanásť rokov, čo sa v prvej sérii súťaže Slovensko hľadá SuperStar odohral doteraz najväčší škandál našej televíznej scény. Robo Mikla (35), finalista konkurzu a rocker, ktorý na koncertoch ukazoval zadok a na tlačové konferencie chodil s pivom v ruke, v siedmom kole z desiatich dobrovoľne odstúpil. „Uľavilo sa štábu, ale najmä spevákovi Miklovi,“ komentovala to vtedy STV.

Diváci to videli inak. Robo Mikla spieval v rockovej časti súťaže pieseň Billyho Idola Rebel Yell, čo na mnohých zapôsobilo ako zjavenie. „Na pódiu sa zrazu objavilo niečo hodnoverné. Pre rock nikdy nebol rozhodujúci hlasový rozsah, intonácia ani majstrovské zvládnutie techniky. Sex Pistols alebo Nirvana málokedy žili podľa vegánskych príručiek a marketingových plánov – ale boli naozajstní,“ nadchýnal sa hudobný publicista Marián Jaslovský.

Šiblo mu zo šoubiznisu

„Chápal som produkciu, ktorá sa na mňa nemohla spoľahnúť. No ja som sa už v súťaži nebavil, navyše, ak odo mňa chceli veci, ktoré mi boli vnútorne cudzie,“ priznal s odstupom času muž, ktorý stával na jednom pódiu s Koščovou, Bezdedom či Prednou. Za záverečnú koncertnú šnúru dostal luxusný honorár. Kúpil si zaň televízor, počítač a dve gitary.

S platňou, ktorú natočil po SuperStar, sa nestotožnil, druhá prišla v zlom čase. Robovi Miklovi sa veci vymkli z rúk a spolu s ošetrujúcou lekárkou sa neskôr zhodli, že mu jednoducho šiblo zo šoubiznisu... „Stal som sa závislým od alkoholu, čo nie je zlá ľudská vlastnosť, ale choroba. A ja som na ňu ochorel,“ priznáva sa Robo tucet rokov po škandále, ktorý v SuperStar rozpútal . Z Pohronia odišiel do Bratislavy, kde sa snažil uchytiť. Prežíval, ako sa dalo, no nevyšlo to. Z hlavného mesta odišiel abstinovať na východ Slovenska . Hral tam na gitare, viedol divadelný krúžok, pokúšal sa prestať piť, liečil sa. „Neuznával som autority, lietal som v prievane, v problémoch, sám so sebou som si nevedel rady,“ vracia sa do minulosti.

Zaviazal sa vesmíru

Napriek všemožným pokusom o nápravu sa Robo Mikla spamätal až v Amerike. Vycestoval tam v roku 2011, rok po krachu svojho krátkeho manželstva. „Prešiel som všetkými možnými stavmi. Dlho som zažíval fenomén, ktorému v Spojených štátoch hovoria ,dry drunk‘, suché pitie. Mozog ľudí, ktorí pili, si zvykol na alkohol. Bol preň formou odmeny. A tá zrazu neprichádza. Človek je celý nesvoj, a tak si pre svoju myseľ musí nájsť inú prémiu. Takú, ktorá neubližuje jemu ani jeho blízkym,“ vraví Robo, ktorý padol na úplné dno. Dnes o tom rozpráva deťom na základných školách aj stredoškolákom. „Závislosti od alkoholu sa človek nikdy nezbaví, no môže sa naučiť s ňou žiť. Liečba tejto choroby je dlhá a krutá. Mnohí ľudia sa totiž chcú zbaviť svojho démona okamžite, no niekedy im to trvá viac ako rok,“ vystríha Robo. On nebesám a vesmíru sľúbil, že to zvládne. „Miliónkrát som sa potom presvedčil, že po takýchto činoch sa začali diať veci, ktorým som predtým neveril. Nie, žiadny zázrak sa nestal a alkohol mi okamžite neprestal chutiť. Ale otvorili sa mi dvere, v ktorých som videl cestu, ako sa udržať triezvy.“

Večný rebel

Na Slovensko sa Robo Mikla vrátil pred dvomi rokmi. Vlani dostal cenu primátora Žiaru nad Hronom, tento rok má za sebou zatiaľ vyše štyridsať koncertov. Píše poéziu, vydal zbierku básní, fotografuje, skladá hudbu pre divadlo v Báčskom Petrovci v Srbsku. Tvrdí, že nerobí plytké veci, po akých siahajú naše rádiá, z ktorých dookola znejú tí istí interpreti. Jeho v éteri nepočuť, no rocker opakuje, že kto chce, ten si ho nájde na vystúpeniach alebo na internete. Koho tam uvidia? Pri našom stretnutí pije kávu s cukrom, fajčí, žartuje. Srší dobrou náladou, pôsobí vyrovnane a každú vetu podporí osobnou skúsenosťou.

„Pod slovom zmena si ľudia automaticky predstavujú, že som sa zmenil úplne. Z vlka baránka neurobíš a ani zo mňa sa mávnutím čarovného prútika nestal iný človek. Moja zmena je v tom, že som prestal piť, inak som stále textár, muzikant a rebel,“ usmieva sa Robo. Ak sa ho niekto opýta, koľko má rokov, od skutočného veku odráta číslo trinásť. Toľko ich prepil. Vrátil by sa ešte do SuperStar, súťaže, ktorá ho preslávila, no súčasne mu naložila na chrbát kopu problémov? „Áno, ale väčšinu vecí by som urobil inak ako vtedy,“ tvrdí.

Neoklamú ho

A na čo sa ho najčastejšie pýtajú študenti na prednáškach? „Zaujímajú sa o to, ako majú pomôcť človeku v ich okolí, ktorý pije. Odpovedám, že ten si musí pomôcť sám, pretože ak s alkoholom seknúť nechce, nič na svete ho nezachráni,“ opisuje Robo. Stačí sa mu vraj pozrieť na žiaka a vie, aké skúsenosti má s alkoholom. „Tí, ktorí sa obyčajne tvária, že o pálenke nič nevedia, ju už neraz ochutnali,“ hovorí. Na svoje prednášky si berie gitaru, začína ich pesničkou. „Keď je dobrá nálada, zahrám na nej aj skladby, ktoré nie sú moje, no študenti ich majú radi. Niekedy trvám na tom, aby v miestnosti nebol pedagóg. Pred ním totiž deti reagujú úplne inak, ako keď sme v sále sami,“ uzatvára Robo Mikla.

