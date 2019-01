Zo spiritualistky podnikateľka: Silvia Šuvadová rozbehla biznis a muža k tomu nepotrebuje!

Po tom, ako sa pred rokom rozišla s posledným partnerom, ďalšieho muža po jej boku nevidieť. Aj keď mnoho žien v jej veku zúfalo naháňa chlapov a myslí si, že život bez vzťahu nemá cenu, Silvia je pokojná. „Je pravda, že aj ja som mala v sebe vždy túžbu, tak ako veľa žien a mužov, nájsť niekoho, byť s niekým. Spojiť sa s niekým, s kým do seba ideálne zapadnete. Ak nie je partner ideálny, potom sa ľudia snažia pracovať na vzťahu a tolerovať veci, ktoré veľakrát ani nechcú tolerovať,“ hovorí. Teraz je v období života, keď si asi prvýkrát úplne užíva svoju vlastnú energiu sama pre seba. Sama za seba sa rozhoduje, čo chce s tou energiou a časom robiť. „Či ho chcem stráviť s rodičmi, so sestrou, jej deťmi, či si chcem písať, pracovať na niečom, byť v kontakte s ľuďmi, či chcem meditovať, spať… Pochopila som, že človek, aby raz stretol toho svojho ideálneho partnera, musí byť najskôr ideálnym partnerom samému sebe. Nemá už cítiť potrebu mať vzťah, alebo túžiť po niekom, kto sa o neho postará, znesie mu nebo na zem. Musím si ho vedieť urobiť sama, pre seba,“ vysvetľuje Silvia svoj postoj.

Dozrela

Priznáva, že teoreticky to vedela vždy veľmi dobre povedať, ale nedokázala sa tým riadiť. „Úprimne tam bola vždy túžba po tom niekom zvonka, aby ku mne prišiel a pomohol mi, zachránil ma, ľúbil, dal mi to alebo to. Na to som sa niekoľkokrát nachytala a tvrdo za to zaplatila. Už sa mi nechce učiť sa v nevedomosti. Ak raz niečo príde, tak to príde, ale momentálne tam nie je žiadna túžba ani potreba.“ A ako sa jej podarilo dostať do tohto štádia? Silvia nikdy netajila, že na sebe pracuje, vzdeláva sa a medituje. „Dozrela som do toho. Žena musí dozrieť do štádia, že dokáže byť sama so sebou. Prestane byť súčasťou programov, ktoré vymyslela naša spoločnosť alebo život na zemi, že vždy musíme niekoho mať a keď ho nemáme, hľadáme ho a sme nešťastní, osamotení. Nálepky ,single‘ či ,zadaná‘ vnímam ako nejaký vzorec ľudstva. Riadime sa tými vzorcami a niekedy sa človek vo vzťahu tak zapletie, že aj keď nie je ten vzťah dobrý, nevie, ako z neho odísť. Zbytočne si tak spomalí cestu svojho vývoja a rozvoja,“ vysvetľuje a dodáva, že jej sa podarilo vymotať z toho programu. Práve posledné skúsenosti z predošlého vzťahu jej dali veľmi ťažké lekcie: „Už nemám toleranciu pre to, aby som sa učila niečo takou veľmi ťažkou cestou. Radšej sa to budem učiť sama so sebou.“

Slobodná a silná

Silvia ubezpečuje, že sa bez vzťahu necíti smutná a na otázku, či je so single životom zmierená, namieta. „Nielenže zmierená, nikdy doteraz som necítila väčšiu slobodu a vnútornú silu ako teraz! Bola som šestnásť rokov v USA, prešla som si mnohým. Hľadala som odpovede na všetky otázky, vyhľadávala učiteľov, pred ktorými sa ostatní klaňali. Často som od nich počula, že sa na niektoré veci nemám pýtať, že nemôžem všetko vedieť. Lenže kým ma spaľovala nejaká otázka, ktorá ma hnala dopredu za odpoveďou, vedela som, že odpoveď niekde musí byť. Možno pred štyrmi rokmi som v rámci spirituálneho bádania našla odpovede úplne na všetky otázky. Akoby sa uzavrel kruh.“ Vtedy sa jej uľavilo, že už si môže len tak žiť. „Ľudia si v minulosti mysleli, že som vesmírna, ale teraz som uzemnený normálny človek, ktorý nemá doma žiadne amulety, náramky, sviečky, sväté obrázky. Som hlboko ponorená v praktickom živote a jediné, čo mi z toho vesmírneho ostalo, je, že keď je nejaká situácia bolestivá, alebo cítim prekážku, idem do seba. Môžeme to nazvať meditáciou alebo zamýšľaním sa, prečistí sa to vo mne. Už však nepotrebujem cestovať dimenziami a hľadať. Už si život len užívam so všetkými krásami aj ťažkosťami, ktoré prináša,“ hovorí. Nechce tým však povedať, že ľudia by mali byť bez partnerov: „Sú takí, ktorí sa stretnú na vysokej škole a sú spolu celý život, ich cesta je byť spolu a len tak udržiavať energiu na zemi. Ale sú takí, ktorí majú iné poslanie – učiť sa, aby o tom mohli možno raz písať a rozprávať.“

Pokojná

Vraj už v detstve vedela, že je „iná“. „Cítila som to už ako malé dievčatko, veľmi som chcela ,vedieť‘. Aj keď komunistický systém neposkytoval odpovede na moje otázky, vždy som cítila, že som menšou súčasťou niečoho väčšieho, a keď zomriem, stanem sa súčasťou toho väčšieho. Spomínam si, že keď som mala desať rokov a dívala sa na hviezdy, či len tak ležala na koberci, cítila som božiu prítomnosť, vesmírnu. A keď sa ma v detstve pýtali na vysnívané povolanie, vôbec som netušila, že by som mohla ako dolnokubínske dievčatko vyštudovať herectvo. Vždy som hovorila, že chcem byť psychologička alebo učiteľka. Proste vždy to vo mne bolo. Preto vznikali aj spirituálne videá v roku 2012, keď ma vyhlásili za nie úplne v poriadku, lebo som niečo pochopila a okamžite som cítila potrebu to zdieľať.“ Silvia už dnes nemá takú potrebu ísť na semináre a rozprávať ľuďom. Len čaká, akú cestu pre ňu život vymyslí. „Som v pokojnom očakávaní. Mám istotu, že príde to, čo má byť. A bude dobre. Neviem povedať, čo to bude, ale som v tom najlepšom bode vo svojom živote, aký som doteraz mala. V bode a stave, o ktorom som ani nevedela, že existuje,“ opisuje svoje pocity. Nedospela k nim však jednoducho a určite nie za posledný rok, odkedy je bez partnera. „Dospela som k tomu za celé minulé životy, za tých 45 rokov na tejto planéte, za 20 rokov tvrdej spirituálnej práce a určite k tomu prispeli aj posledné skúšky, ktoré boli pred tým, ako som bola sama. Boli tie najväčšie a najťažšie a tým, že som bola na absolútnom dne, vykoplo ma to do stavu, v akom som teraz, kde mi je dobre a kde sa cítim konečne doma.“

Spriaznená duša

Pokoj jej prinieslo aj doriešenie vzťahu s jej spriaznenou dušou – liečiteľom Quentinom, s ktorým bola päť a pol roka. Po troch rokoch od rozchodu iniciovala stretnutie opäť. „Prišiel čas, že som sa musela presťahovať, pretože domáci v Amerike zomrel. Keď som minulý rok za pár týždňov mala zbaliť 16 rokov môjho života v Los Angeles a presťahovať sa, upadla som do veľmi bolestivého stavu duše a tela, kedy som sa nemohla týždeň ani pohnúť. Vtedy som nepočula vo svojej hlave nič iné len hlas – zavolaj Quentinovi. Takže som mu zavolala, prišiel a doniesol mi svetlo. Pomohol mi, doriešili sme si veci. My sme sa totiž síce neskutočne ľúbili, ale rozišli sme sa v bolesti z toho, že nemôžeme byť spolu. Ostali sme hlbokí priatelia. Bola to hlboká láska, akú človek zažije možno raz za život. Takto som to cítila, keď sme sa rozišli po piatich rokoch,“ povzdychne si Silvia. Aj keď trpela, spracovala to. „Keď sa dostane človek do vyššej fázy uvedomenia sa, prijme to, že aj keď veľmi ľúbi toho druhého, už nemôžu byť spolu v tomto živote. Bez ohľadu na všetko ho budem ľúbiť a podporovať a kým tu sme, budeme spolu iným spôsobom. Láska tam bude a budem ju vždy cítiť. Treba s tým pracovať a zmieriť sa. To je osud, život a nemá význam veľmi bojovať. Neprišli sme sem na to, aby sme boli v nešťastných vzťahoch, energeticky na dne, z nešťastnej lásky nedokázali vstať z postele alebo schudli desať kíl. Keď je niečo tak veľmi ťažké, asi niečo nie je v poriadku a nemá to byť. Niekedy ľudia tolerujú to, čo nechcú a popierajú samých seba, čo sa neskôr prejaví deštruktívne ako choroba, či depresia,“ varuje Silvia.

Zhmotňuje svetielka

Pokojná je, aj čo sa týka práce. Na jeseň účinkovala v reality šou Farma, ďalšie pracovné ponuky ešte nemá. „Uvidíme, čo bude. Určite by som chcela absolvovať nejaké stretnutia a pripomenúť sa,“ hovorí. Dáva Amerike zbohom? „Myslím, že teraz ma život drží viac na Slovensku kvôli rodičom a sestre, jej detičkám. Otecko je u mňa často v Bratislave a veľmi si to vychutnávam, pozeráme spolu futbal. Americkú etapu som však neuzavrela. Mám tam stále veci, mám ich občianstvo, určite sa tam budem vracať. Len už netúžim tak veľmi ako kedysi chodiť tam na kastingy, byť v seriáloch, proste uspieť ako herečka, vyhrať Oscara. Mala som to v sebe veľmi silné, ale nejak sa to rozplynulo. Akoby ma herectvo a Amerika len mali priviesť na tú ozajstnú cestu – duchovný osobný rozvoj.“ Silvia však duchovno nedávno prepojila s podnikaním a vyrába tričká a mikiny s nápisom Ahojte, svetielka, čo je typický pozdrav pre jej sledovateľov na sociálnych sieťach. „Zľudovelo to. Veľa študentov si tak nazýva skupiny na sieťach, reportéri sa tak zdravia divákom, veľakrát ma tak označia na Instagrame, preto mi to napadlo. A je o ne záujem,“ hovorí o biznise.

