Zo známej herečky z filmu S tebou mě baví svět je troska. Je za tým príbeh, ktorý zamrazí...

Veľké oči, uhrančivý pohľad, krásna tvár a dokonale krojené pery. Z herečky Jany Šulcovej bol hotový každý režisér a v mladosti rozhodne o žiadnu rolu nemusela prosiť. O jej prednostiach dobre vedel aj jej manžel Oldřich Vízner (71), ktorý bol zo svojej manželky úplne vedľa. „Dvadsať rokov sme boli s Oldou najšťastnejší na svete a mali sme sa veľmi radi. Náš vzťah neochaboval a mala som pocit, že spolu budeme navždy. Veľmi veľa sme sa spolu smiali,“ zaspomínala si na manželstvo, v ktorom nikdy nič nechýbalo, v televíznej relácii 13. komnata. Lenže život si píše vždy svoj vlastný scenár a krásnej Jane sa všetko zmenilo prakticky z hodiny na hodinu. Správou, že sa jej manžel zahľadel do inej ženy, sa v jej živote rozpútala jedna katastrofa za druhou...

Úder číslo jeden

„V roku 1988 sa Olda zamiloval do jednej kolegyne a to tak, že chcel odísť. To, že sa zamiloval, by som pochopila, ale ten škandál, čo z toho bol... Ja som to nedokázala a nemohla odpustiť. A v tomto smere sa cítim vinná, pretože som to mala spláchnuť. Lenže ja som nemohla. Pre mňa to bolo také poníženie, že sa to nedalo odpustiť,“ priznáva. Dvojica sa síce snažila svoj idylický vzťah oživiť a udržať, no tento zázrak sa už nekonal. V priebehu dvoch rokov sa z Jany Šulcovej stala troska, ktorá stratila, okrem dcér Rozálie (43) a Terezy (46), úplne všetko.

Sypalo sa všetko

Jej milovaný manžel bol preč, prišla o angažmán v divadle a odrazu nemala prácu a ani peniaze. Z hviezdy sa stala žena, ktorá odrazu nevidela zmysel života v ničom a východisko hľadala v tom najhoršom, čo mohla. „Vtedy zaťukal na dvere diabol, ktorý sa volá alkohol. Nemohla som spať, každých dvadsať minút som sa v noci budila. V nedeľu o štvrtej ráno som išla nakupovať do potravín. Nemala som vôbec pojem o čase. Chvalabohu, že mi nikto nepodal heroín. Ja by som si ho vzala a to by bola konečná. Urobila by som všetko, aby som sa zbavila tej hrôzy a tých stavov, ktoré boli na nevydržanie,“ opísala svoje pocity, ktoré môže zrejme cítiť len ohrdnutá žena, ktorá stratí pod nohami pevnú pôdu a jej srdce sa rozletí na tisíc častí. Jane sa to, bohužiaľ, nepodarilo zvládnuť a jej dcéry sa tomu museli chtiac-nech tiac prizerať. Za svoju mamu museli prevziať všetku zodpovednosť a odrazu prevzali ony úlohu rodiča. „Lieky zapíjala alkoholom a museli sme ju izolovať a chrániť pred okolím. Nemali sme už silu sa o ňu starať a mysleli sme, že je koniec,“ opísali náročné obdobie Janine dcéry. No v živote sa však občas dejú aj zázraky a to bol aj prípad herečky. Zo dňa na deň sa odrazu nakopla a začala fungovať, akoby sa nič nestalo. A v tom je jej sila, pretože viacerí kolegovia, režiséri či diváci nad ňou lámali palicu. Ona im však ukázala, že keď chce, zvládne všetko.

Telo si pamätá všetko

Jednu vec však Jana Šulcová podcenila a to boli stopy po pití a liekoch, ktoré sa podpísali pod jej zdravie. Herečka mala časté žlčníkové záchvaty a nakoniec sa u nej objavila aj chronická pankreatitída, ktorá je pri ľuďoch, ktorí užívajú nadmerné množstvo alkoholu, bežná. Dá sa povedať, že ušla hrobárovi priamo z lopaty. Na jedného človeka je toho viac než dosť, no osud sa s ňou zahrával ďalej. Jana začala výrazne chudnúť a každý okolo nej si myslel, že má rakovinu. Ukázalo sa však, že je to problém so štítnou žľazou, ktorú si musela okamžite liečiť. Herečka sa však zo všetkého ako-tak dostala, no stopy jej predchádzajúceho života sa na nej podpísali. Dnes jej niekdajší výzor prezrádzajú len jej veľké krásne oči, ale našťastie má optimistický pohľad na život. Priznáva, že na svoju minulosť nie je kvôli dcéram dvakrát pyšná, no nemá o tom problém rozprávať, pretože to bola jej súčasť, ktorá sa nedá už nijako zmazať.