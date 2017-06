Manželky Helmuta Kohla (+87): Prvá si vzala život, druhá mu vzala priateľov

Prvá Kohlova manželka Hannelore (+68) bola v Nemecku veľmi populárnou ženou. Nemala však ľahký život. V knihe Žena po jeho boku: Život a utrpenie Hannelore Kohlovej, ktorú napísal novinár Heribert Schwan ju v dvanástich, spolu s jej matkou, znásilnili sovietski vojaci. Po hroznom čine ju vyhodili z okna prvého poschodia. Celý život ju potom trápili bolesti chrbta. S otrasnými zážitkami, ktoré jej nikdy nevymizli z pamäte sa zdôverila novinárovi pár mesiacov pred smrťou. Spáchala samovraždu predávkovaním sa liekmi.

Predávkovala sa

Podľa oficiálnej verzie odišla Hannelore dobrovoľne zo sveta preto, že trpela bolestivou alergiou na svetlo, čo jej sťažovalo každodenný život. Alergia u nej prepukla v roku 1993, po nevhodnej liečbe antibiotikami. Z domu vychádzala len večer alebo v noci.

Helmut Kohl sa rok po jej smrti pre nemecký časopis Bunte vyjadril, že to nebol skrat. Smrť si dôkladne naplánovala na deň, keď vedela, že nebude jej muž kvôli práci doma. Mal byť na súdnom procese s agentami bývalej nemeckej tajnej služby Stasi. "Vzal som ju do náruče a ona sa pozrela na mňa svojimi chorými očami tak smutne, že som chcel ostať pri nej. Povedala však: Choď do Berlína, dnes vynesú rozsudok. Ja to zvládnem sama,“ povedal. Živú ju videl naposledy 4. júla 2001. Na druhý deň ju našli v rodinnom dome v Ludwigshafene mŕtvu. Druhým znakom toho, že si všetko naplánovala bolo, že na rozlúčku zanechala viacero listov.

Workoholik a neverník

Nielen alergia či otrasné spomienky z detstva ju však ťažili. Stala sa ženou právnika, historika, politika ale hlavne workoholika. Darmo sa bránila a zakazovala hovoriť doma o politike, celkom odstrihnúť sa samozrejme nedalo. Utiekala sa aspoň k vášni, akou boli okrem dvoch synov Waltera a Petra aj psy a autá. Milovala totiž rýchlu jazdu. Trápili ju aj nevery jej muža. Moc skrátka ženy priťahuje. Nemecké médiá radi vytiahli aféru s berlínskou realitnou maklérkou Beatrice Herboldovou. Vyhlásila, že od roku 1995 do roku 1999 bola Kohlovou milenkou. „Boli sme spriaznené duše, veľmi sme sa milovali,“ povedala týždenníku Bunte. Zoznámili sa v kúpeľoch, kde bol kancelár na svojej každoročnej odtučňovacej kúre. Prvýkrát ho uvidela v saune… Herboldová sa vtedy práve rozvádzala a Kohl ju rád utešoval. „Vcítil sa do mojej situácie, počúval ma a ja som ho obdivovala,“ povedala. A čo Hannelore? Milenka povedala: „Keď som sa raz Helmuta spýtala, či o našom vzťahu vie jeho pani, povedal mi, aby som si nerobila starosti,“ uviedla pre magazín.

Neostal sám

Druhýkrát sa Kohl oženil s o takmer tridsaťštyri rokov mladšou ekonómkou, ktorá pracovala na ministerstve hospodárstva Maike Richterovou. Verejnosti ju predstavil ako oficiálnu partnerku štyri roky po smrti Hannelore. To však ešte ambiciózna žena netušila, čo ju čaká. Áno, vzal si ju, ale nie za normálnych okolností. Zosobášili sa v roku 2008 trochu netradične – v úzkom rodinnom kruhu na klinike v Heidelbergu. Politik sa tam doliečoval po zranení hlavy, ktoré si spôsobil pri nebezpečnom páde doma. Po boku Maike odrazu nie stál ale sedel chorý muž, ktorý potreboval opateru. Ukázalo sa, že nepomohli ani dlhé rehabilitácie, Kohlovi sa už zdravie nikdy nevrátilo.

Na verejnosti sa objavil po svadbe prakticky až po roku - a na vozíku. Hovoril iba s ťažkosťami a sám povedal, že je to nadlho jeho posledné vystúpenie.

Prepustila šoféra a priateľa

Maike si zrejme neužívala priazeň manželovho okolia. Novinár Heribert Schwan, bývalý priateľ Kohlovcov už pred pár rokmi upozorňoval na to, že bývalého kancelára jeho druhá žena izoluje od spoločnosti. Apeloval na jeho priateľov, aby s tým niečo urobili. Tým, že Kohl ťažko rozprával, bol väzňom vo vlastnom tele, horšie ale vraj bolo, že vraj bol väzňom svojej ženy, ktorá okolo neho vystavala múr.

Dom, v ktorom žili, (mimochodom, zomrela v ňom Hannelore) prebudovala tak, aby bol pohodlný pre invalidného muža. Zo strachu, že bude niekto vynášať klebety z ich domácnosti, dokonca nechcela prijímať ani zdravotné sestry. Starala sa o neho sama. Ťažké srdce mal na ňu Eckhard Seeber, Kohlov šofér a spoločník, ktorý v jeho tesnej blízkosti strávil 46 rokov – kosil trávnik ale aj chodili spolu do sauny. Po mužovom úraze ho odstavila...

Helmut Kohl sa vraj cítil osamotený, direktívna Maike ovládala všetko. Mnohí ju nemali radi, považovali ju za neohrabanú a ambicióznu uzurpátorku. Odcudzili sa aj jeho synovia. Peter Kohl sa otvorene sťažoval na to, že jeho nevlastná matka znemožňuje jeho otcovi kontakty s jeho deťmi.

