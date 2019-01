Zranenie Tomáša Maštalíra: TAKTO sa má po operácii!

Minulý rok bol pre herca Slovenského národného divadla naozaj zlomový, hlavne v súkromí sa rozhodne nenudil. Spoznal svoju novú lásku, nečakane a tajne sa s ňou oženil a ku koncu roka ho potrápili nemilé zdravotné problémy. Na poplach totižto začalo biť staršie zranenie, po ktorom ho neznesiteľne boleli rebrá. Herec musel teda urýchlene konať.

V opatere manželky

A práve preto si koncom minulého roka Tomáš Maštalír (41) ľahol pod nôž chirurgom, aby definitívne vyriešil problém, ktorý ho obmedzoval nielen pri práci, ale aj v súkromí. Po hospitalizácii v nemocnici mal doma tú najlepšiu opateru, keďže sa o neho postarala jeho, pomerne čerstvá, pani manželka Kristína (34). Tá mu vyvárala samé dobroty a tak stopy po operácii sa zahojili určite o niečo skôr, akoby sa zotavoval len sám... A čo sa vlastne hercovi stalo? „Tomáš si súkromie veľmi stráži a on nám toho o sebe naozaj veľa nepovie. Ani sme nevedeli, že sa napríklad oženil a čo sa týka toho zranenia, po divadle sa povráva, že si ho spôsobil tu. Ale ktovie, aká je pravda,“ dozvedeli sme sa zo zákulisia SND. Maštalír sa nevyhýba rolám, kde treba predviesť kondičku – je tak možné, že si zranenie mohol spôsobiť hoci aj počas skúšania predstavenia Rodáci. V jednej scéne vyskakuje na drevenú stenu, akoby bol z gumy alebo mal na nohách pružiny. Otázne je aj to, či náhodou neutrpel nejaký prudší náraz pri nehode z leta 2018, keď mu istý vodič v noci nedal prednosť a on havaroval. Pravdu pozná len on a jeho najbližší...

Je späť

Isté je to, že prvé dva januárové týždne nového roka boli divadelné predstavenia, v ktorých Maštalír účinkuje, buď úplne zrušené, alebo ho alternovali kolegovia pre jeho rekonvalescenciu. Podľa našich informácií však už domácu liečbu a pokoj na lôžku nepotrebuje, pretože sa čoskoro vracia na scénu. „Devätnásteho januára už nakrúca druhú sériu seriálu Ministri a takisto už bude účinkovať v predstaveniach, ktoré má naplánované,“ povedal nám náš zdroj. Dúfajme teda, že doktori odviedli na hercových rebrách dobrú prácu a jeho problém je definitívne zažehnaný.