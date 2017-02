Zuzana Kanócz a Juraj Loj: TAKTO zmenili deti ich život

Herečka priznala, že vďaka natáčaniu druhej série seriálu Tajné životy si oddýchla od svojich dvoch detí. Každá mama totiž dobre vie, že materská dovolenka je riadna makačka. Ako zvládla nakrúcanie s malými deťmi? Dcéru Izabellu (14 mesiacov) brávala so sebou a s Lucasom (3) bol doma jej partner Juraj Loj. Zuzana nám pootvorila aj dvere do ich spálne a prezradila, prečo spávajú oddelene.

VIDEO: Premyslený ťah Ivanky Trumpovej. Kto by nezmäkol pri týchto záberoch?

„Lucas spí s Jurajom na veľkej posteli v detskej izbe a ja s Izabellou v spálni. Kým nebola na svete dcérka, spali sme všetci traja spolu. Teraz sa tam už nezmestíme," priznala so smiechom Zuzana. Nebojí sa ani toho, že by to mohlo ohroziť jej vzťah s partnerom, hercom Jurajom Lojom.

„Vzťah medzi partnermi môže narušiť milión iných vecí. Človek si to musí ustriehnuť a byť si toho vedomý. V istom období dáva matka všetku lásku a nežnosť deťom, mužovi sa teda nedostáva toľko pozornosti, na ktorú bol zvyknutý. Ale žena na to musí myslieť a je dobré, aj keď muž pripomenie, že je tam (smiech)," dodáva herečka.