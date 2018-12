Zuzane Marošovej sa televízne ani divadelné ponuky nehrnú. Neuveríte, čím sa živí

Je to už rok a pol, čo sa Zuzana Marošová aj so synmi Ivanom (12) a Marcom (6) vrátila na Slovensko. Hneď po návrate ju doma čakalo rodinné zázemie. Vtedy pre Šarm priznala, že sa jej po návrate uľavilo. Zo začiatku bolo síce ťažké robiť deťom mamu aj otca, ale ako každá rozvedená žena, ktorá ostane sama s deťmi, musela sa to naučiť. Pomohli jej aj rodičia.

Nestratila sa

Po návrate zo zahraničia sa jej podarilo získať epizódnu úlohu v seriáli Semafor a Pohrebák a začala tiež robiť skupinové tréningy. Pred kamerou zatiaľ ďalšiu príležitosť nedostala, ale nijako sa jej to vraj nedotklo. Čo robí Zuzana Marošová dnes? „Som marketingová manažérka istého penziónu v Českej republike, stále som skupinovou trénerkou pre športový rezort v Prievidzi a začala som pre nich navrhovať aj športové oblečenie. Naposledy som robila aj návrh dizajnu hokejových a futbalových dresov,“ hovorí Zuzana. Vie, čo ženám pristane a hlavne to, že všetky chceme, aby nás oblečenie ako také zoštíhľovalo a nepridávalo zbytočne kilá. Jej obľúbenými potlačami sú kvety, pavúky a rôzne netradičné motívy. „Milujem pavúky. Vždy keď doma nejakého nájdem, nikdy ho nepovysávam, ale dám ho niekde do bezpečia, napr. do kvetinky. Takže pavučiny a pavúky sú tiež moje obľúbené vzory,“ vysvetľuje.

Som prísna mama

Dosky, ktoré znamenajú svet, Zuzanu zatiaľ nelákajú. Tvrdí, že divadlo sa so starostlivosťou o deti, keď je na ne sama, dá zosúladiť len veľmi ťažko. „Možno nejaký seriál by som vedela zapasovať do svojich aktivít, ale netlačím na pílu. Vždy som hovorila, že keď budem mať rodinu, divadlo a televízia pôjdu bokom. Herečky mamy to majú naozaj zložité. Nehovorím, že sú zlé mamy, ale vždy som vedela, že sa chcem svojim deťom venovať na sto percent. Aspoň kým sú malé. Chcem, aby ma mali čo najviac pri sebe, pretože viem, že ma budú potrebovať iba chvíľu. Už nebude dlho trvať obdobie, keď prídu za mnou a povedia: Maminka, poďme sa potúliť,“ hovorí. Na druhej strane sa Zuzana považuje za prísnu mamu. „Som prísna aj na ich denný režim. Veľmi dbám na to, aby boli slušní, úctiví a aby sa venovali škole a dobre sa učili. Sú šikovní. Marco je síce len prváčik (6), ale Ivan (12) je šiestak a keby som videla, že má problém naučiť sa niečo, tak ho netlačím do toho, aby bol jednotkár. Jemu trvá možno päť minút, aby sa naučil učivo,“ teší sa zo svojich chlapcov. Minulý rok sa starší syn musel v škole popasovať so slovenčinou, ešte stále je braný ako zahraničný študent. „Zo začiatku mal v diktátoch aj dvadsaťosem chýb a tento rok má jednu. Takže je to super. Som rada, že mu škola ide,“ dodáva.

Aby mi nevesty nenadávali

Okrem toho, že Zuzana dbá na vzdelanie svojich detí, snaží sa z nich vychovať správnych mužov pre budúce nevesty. „Učím ich aj to, aby boli samostatní. Keď sa najedia, aby si po sebe odpratali. Vždy hovorím, že nechcem, aby mi moje budúce nevesty prišli vynadať, čo som im to vychovala za lenivcov,“ smeje sa. „Je pre mňa veľmi dôležité, aby boli moji chlapci slušní, aby mali úctu k starším aj k mojim rodičom. Keď idú k starkej, stále im hovorím, že jej musia pomáhať. Keď tam náhodou musia spať, pretože musím kvôli práci vycestovať aj na noc, vždy im kladiem na srdce, aby starká po nich nemusela postieľať a obskakovať ich. A naozaj to prináša ovocie. Niekedy, keď mám v sobotu ráno tréning, oni ešte spia, a keď prídem domov, stane sa, že malý Marco je už hore naraňajkovaný, oblečený, umytý. Všetko zvládne sám,“ priznáva pyšná mama.

Učíme sa na vlastných chybách

Zdá sa, že nevesty budú vďačné a Zuzana zase dúfa, že budú dobré. Pre niektoré mamy nebude nikdy žiadna nevesta dosť dobrá, ale herečka je presvedčená, že to nebude jej prípad. „Hlavné je, aby boli chlapci šťastní. Vekom a skúsenosťami človek už vie odhadnúť, komu o čo ide a, samozrejme, by mi prekážalo, keby som videla, že dievčatá sú k nim neúprimné. Ale sama dobre viem, že zamilovanému človeku môže hovoriť, kto chce, čo chce. Učíme sa na vlastných chybách. A možno je dobré, keď nemáme na ružiach ustlané, že si musíme prejsť aj ťažkými situáciami, aby sme si vážili iné a úplne obyčajné veci,“ konštatuje s úsmevom herečka. Na otázku, či je teraz šťastná, bez zaváhania odpovedala: „Áno, som spokojná,“ s tým, že na otázky o terajšom priateľovi ani o otcovi jej detí, odpovedať nebude.