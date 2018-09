Zverila sa s bolestivým tajomstvom: Monika Beňová bojovala s RAKOVINOU!

Exmanžel političky Fedor Flašík nedávno prezradil, že nielen on, ale aj Monika mala diagnostikované onkologické ochorenie a rovnako ako on, vyhľadala liečiteľa, ktorý pracuje so zaujímavou metódou.

Vďaka alternatívnej liečbe vám zmizol onkologický nález. O čo išlo?

Našli mi HPV vírus. Mala som ísť na operáciu, skrátili by mi krček maternice. To žiadnu ženu nepoteší. Navyše som už pred dvanástimi rokmi prišla o jeden vaječník, čo bola pomerne komplikovaná operácia. Vtedy ma lekár upozornil, že keď sme v rodine mali tieto ženské ochorenia, musím si dávať pozor. Preto keď mi povedal o HPV, dosť som sa zľakla a rozhodla sa vyskúšať alternatívnu medicínu. Pred deviatimi rokmi, keď diagnostikovali rakovinu Fedorovi, vyskúšali sme všetko od zdravej výživy až po kocky, na ktoré nás zobrala kamarátka. Povedali sme si, že keď sme skúsili iné veci, vyskúšame aj toto. Páčilo sa mi, že Fedor nemusel popri tom užívať žiadne lieky, bolo to postavené len na zosúlaďovaní čakier. To je moment, keď tí, ktorí tomu nedôverujú, už viac neprídu. Ale my sme verili, že zosúlaďovanie telesných energií a to, že človek prijíma istú energiu, má zmysel. Fedor na to chodí kontinuálne doteraz, zastavilo mu to rast lymfómov, dokonca dva sa mu zmenšili.

Takže keď vám diagnostikovali HPV vírus, neváhali ste...

Začala som na to chodiť a gynekológ mi po troch mesiacoch povedal, že sa mi nález stratil. Som teda náchylná veriť, že mi to pomohlo. Je to aj o dôvere, ale samy s bývalým manželom máme dva konkrétne výsledky. Mrzí ma, že takéto alternatívne formy s preukázateľnými výsledkami nemajú podporu zo strany poisťovní. Snažili sme sa hľadať riešenie pre tých, ktorí na to nemajú, keďže jedno sedenie stojí dvadsaťpäť eur.

Určite vás verdikt lekára vykoľajil. Aj ste si poplakali?

Nie je to príjemné. Som poctivý pacient, pravidelne chodievam na kontroly. Vyskočilo to z jednej preventívnej prehliadky na druhú. Jasné, že vás to zoberie. Už sa vidíte, ako stoja nad vami všetci na pohrebe, vyberáte si pesničku... Syna som tým otravovala, že keď zomriem, čo má ako urobiť. Otrávite tým všetkých, sebaľútosť vás dostane. Keď mi lekár po troch mesiacoch povedal, že tam nič nie je, nechcela som veriť. Odvtedy sa mi to nevrátilo, musím zaklopať.

O tom, aký má Monika Beňová vzťah s exmanželom a ako sa cíti ako čerstvá päťdesiatnička, sa dočítate v exkluzívnom rozhovore v aktuálnom čísle týždenníka Šarm.

