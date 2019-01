FOTO: Česko valcuje seriál, ktorý búra predsudky. Miláčikom publika sa stal Róm, ktorý...

Ako blesk z jasného neba vtrhol do českých a slovenských domácností seriál Most! Približuje osudy niekoľkých životných stroskotancov na severe Čiech a vďaka humoru a vtipnému búraniu predsudkov žne úspechy u kritiky aj divákov. Jednu z hlavných rolí v mini sérii si zahral Zdeněk Godla (43) neherec a Róm, ktorý má korene na Spiši a za sebou zložitú minulosť. Ako mladík si vo väzení za lúpežné prepadnutie odsedel päť a pol roka.

Smial sa aj na súde

„Išli sme piť na Jozefa, ktorého som ja a štyria Jozefovia oslavovali už štyri dni dopredu. Kamarát povedal, že vlezieme niekam, kde je plno chľastu. Vliezli sme tam a chytili nás. Ešte na súde som sa z toho vysmieval, no keď ma viezli do lágru, došlo mi, čo sa stalo,“ prezradil sympatický Zdeněk portálu E15.cz. Hneď ako vyšiel spoza mreží, našiel si ženu, ktorá ho držala ďaleko od kamarátov, no musel bojovať aj sám so sebou.

Šťastný s manželkou

„Chvíľu po našom zoznámení som koketoval s krčmou a gamblerstvom, ale dala mi na výber. Buď ona, alebo hracie automaty. Ostal som pri manželke a som s ňou šťastný,“ pokračoval. V seriáli Most! žne Zdeněk Godla iba obdiv. Chodí na pivo s mužom, ktorého kvôli rasistickej poznámke vyhodili z práce, stretáva sa so skrachovaným farárom a automechanikom, ktorý podstúpil procedúru, aká ho zmenila na príťažlivú ženu. V súkromí si nevie nájsť robotu a je na úrade práce. Z honoráru si túži kúpiť väčší byt, kde by mohol bývať s manželkou, deťmi a už aj vnúčatami, ktoré sa mu čoskoro majú narodiť. Žiadnemu iného Rómovi to v Česku teraz neprajú viac...

