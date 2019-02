FOTO: Na rozlúčkovej párty so slobodou ochrnula. TAKTO sa ale ukazuje v spodnej bielizni

Na odobierke so slobodou v roku dvetisíc desať nešťastne spadla do bazéna a na nohy sa už nikdy nepostavila. Keď sa dozvedela o svojej diagnóze, prvých päť rokov sa ľutovala a nevychádzala z domu. Neskôr sa vydala a uvedomila si, že aj so svojim hendikepom môže byť šťastná.

Sexy v negližé

"Mám sexy spodnú bielizeň. Čo keby som svetu ukázala, že aj ľudia na invalidnom vozíku môžu byť príťažliví?" povedala si Rachelle Friedman Chapman a nafotila sériu šteklivých záberov. Má vraj zdravotné obmedzenia, ktoré ju netešia, no chce inšpirovať ľudí, čo sú na tom ešte horšie.

Radí postihnutým

Mladá mamičke dnes posilňuje, pláva, na prechádzky chodí na vozíku, teší sa z malej dcérky. O svojom živote píše blog, zaujíma sa o módu. Tak čo na ňu poviete?

