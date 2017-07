George Clooney rozprávkovo zbohatol. No nie ako herec

Americký herec George Clooney má za sebou rušný začiatok leta. Najskôr sa mu s manželkou Amal narodili dvojčatá, hneď na to neuveriteľne zbohatol. Rozprávkový honorár ale nedostal za žiadnu filmovú rolu, to len s dvomi kamarátmi predal vlastnú značku tequily. Dostali za ňu sedemsto miliónov dolárov, ďalších tristo im pritečie na účty počas nasledujúcich desiatich rokov.

Napálili veľa

„Ak by ste sa nás pred štyrmi rokmi opýtali akú cenu má naša spoločnosť, nemyslím si, že by sme povedali takúto sumu,“ priznal sa Clooney stanici CNBC. S realitným magnátom Mike Meldmanom a manželom modelky Cindy Crawfordovej Rande Gerberom si pôvodne len pálili vlastnú tequilu v malej pálenici. Testovali ju dva roky, ochutnali vyše sedemsto vzoriek. Keď im konečne zachutila, mali jej toľko, že na jej ďalší posun potrebovali odborníka. Preto ju radšej predali.

Jeden, dva poháriky

„Zo spoločnosti neodchádzame, stále budeme jej súčasťou. K začiatku novej kapitoly si dnes rovno dáme jeden pohárik. Alebo možno dva,“ usmial sa Clooney. Príbeh jeho tequily sa začal písať pred tridsiatimi rokmi v New Yorku, kde natáčal film. Každý večer zašiel do baru, ktorý v tom čase vlastnil Rande Gerber. Tequile prišli na chuť na svojich výletoch v Mexiku, kam už s nimi chodil aj Mike Meldman. Dnes sú nielen kamaráti, ale aj úspešní biznizmeni. Kto ako by tá tequila tiekla, keby sa Clooney volal inak...

