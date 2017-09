Aby vás bozkával! Vyťažte z parfumu jeho erotický potenciál!

Mnohé dámy to robia inštinktívne, bez toho, že by poznali jej výrok. Určite si aj mnohé z vás dávajú obľúbenú voňavku na šiju, na jemnú pokožku za ušami, na krčnú tepnu, do výstrihu, na zápästie, do lakťovej jamky… Jednoducho všade tam, kde sú silné erotogénne zóny. No je to správne aj z hľadiska výdrže. Vôňa sa najlepšie rozvinie na holej koži a vďaka prúdeniu krvi sa vonné zložky uvoľňujú postupne. Teda žiadne navoňané šaty, šperky, vlasy, vôňu parfumu najlepšie podrží pokožka!

Nešetrite

Aj tak však poznáme zopár ďalších trikov, aby ste voňali čo najdlhšie. Ideálne je investovať rovno do parfumového radu. Ak použijete sprchovací gél, mlieko a parfum rovnakej značky, bude pokožka vôňu po celý deň doslova vydychovať. Najmä, ak si kúpite ešte malé balenie parfumu do kabelky. No pozor, neprivoniavajte sa častejšie než raz za šesť hodín, aby sa pri vás dalo vydržať!

Lacné triky

Toto je však naozaj drahá rada, pretože najmä pri drahších značkách vás parfumová kazeta vyjde aj sto eur. Čo teda robiť, ak chcete byť dlhšie voňavá za menej peňazí?

Predtým, než sa navoniate, natrite si pokožku neparfumovaným krémom a až keď sa vstrebe, použite voňavku. Suchá pokožka parfum vsiakne a ten stratí na intenzite.

Ak si navoniate zápästia, nikdy si ich o seba netrite. Zahrievaním sa stráca intenzita vône. Parfum treba nechať voľne vstrebať.

Počas dňa si občas jemne navlhčite miesta, na ktoré ste si ráno dali voňavku. Znova sa rozvonia. Nemusíte sa báť, parfum obyčajná voda nezmyje.

Ak nemáte vo zvyku znova sa počas dňa navoňať, zabudnite na toaletné vody a kolínske, kupujte len parfumové vody, teda s označením eau de parfum. Výborné sú aj olejové parfumy, to sú superdržiaky.

Aj pri kvalitnom parfume je dôležité skladovanie. Určite by nemal byť vystavený slnku a teplu.

Zo staršieho používaného parfumu sa časom vyparí voda, preto vonia intenzívnejšie. Nemôžete ho však mať donekonečna. Maximálny čas po otvorení sú tri roky, potom vypáchne.

