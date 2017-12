Ako byť v zime štýlová? Inšpirujte sa celebritami a ich zimnými bundami!

Ak zvažujete kúpu zimnej bundy, inšpirujte sa štýlovým výberom svetových celebrít.

Hrejivá kožušina

Bunda, akú má na sebe známa modelka Alessandra Ambrosiová, strihom pripomína klasickú koženú motorkársku bundu. Nie je však kožená, ale kožušinová. Takto máte aspoň istotu, že vám v na pohľad koženej bunde určite nebude zima.

Štýlový kozmonaut

Hoci krásna Gigi Hadidová vyzerá v striebornej bunde na prvý pohľad ako kozmonaut, isté je, že mladá modelka má na sebe jeden z najväčších trendov sezóny. Metalické strieborné a zlaté bundy totiž patria túto zimu medzi najpopulárnejšie.

Lesklá jednoduchosť

Blondínka patrí medzi najštýlovejšie Newyorčanky. Svojej povesti ostala Olivia Palermová verná aj tentoraz. Stavila na nadčasovú lesklú čiernu bundu jednoduchého strihu. Perfektný výber.

XXL páperka

Ak niekedy máte v zime pocit, že by ste sa najradšej zamotali do spacieho vaku, máme pre vás dobré správy. Veľké oversized bundy sú túto zimu in! Kendall Jennerová po takej siahla a vyzerá famózne!

