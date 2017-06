Buďte v plavkách „IN“. Vieme, v čom zažiarite na pláži!

Rozmýšľate, aké plavky si zaobstarať tento rok? S Mariánom Hornyakom, odborníkom z obľúbených Nákupných maniačok, sme vyrazili do obchodov a ulovili tie najtrendovejšie bikiny tohto leta. „Dôležité je nebáť sa kombinovať. V obchodoch je všetko možné a dajú sa poskladať skvelé varianty. Pohrať sa so vzormi, s farbami a so strihmi. Hlavne, dnes je možné zvýrazniť pekné časti tela a to, s čím nie sme spokojní, môže rafinovane prekryť zahalenejší strih,“ vysvetľuje štylista. Toto je jeho šesť tipov na tohtoročnú pláž. Modelku mu robila bývala miss Denisa Vyšňovská (22).

Šnurovačky

Ďalším trendom sú najrôznejšie viazačky, komplikovane prepájané. Pri celých plavkách je to špeciálne dobre viditeľné. Šnúrky po bokoch pomáhajú tvarovať krivky. A na týchto plavkách je ešte ďalší trend – vzor. Tieto dekory prichádzajú z Mexika.

Vykrojené

Ani čierne plavky nemusia byť nudné. Stačí, že majú zaujímavé vykrojenie a, ako v našom prípade, sú doplnené neónovými pásikmi.

Sexi sieťka

Ďalší trend, strih na jedno plece. Druhým hitom na týchto bikinách sú sexi detaily s priehľadnými časťami. Je to príjemne a praktické na odparovanie vody.

Ku krku

Posledným trendom sú plavky strihané ku krku, najlepšie je kombinovať ich so spodným kraťasovým maxidielom.

Biela kráľovná

Trendová farba je jednoznačne biela a návrhári sa tento rok posnažili. V obchodoch ju vidieť v rôznych kombináciách. Schválne som vybral biele plavky v tejto kombinácii, pretože trendom je aj nepomer vrchného a spodného dielu. Niečo zakryť a niečo odhaliť má zaručený efekt.

Volány

Už nejaký čas sú volány hitom. Na týchto plavkách vidíme kombináciu trendového vrchného dielu, ktorý púta pozornosť brazílskymi vzormi. Nebojte sa skombinovať ho s maxinohavičkami, ktoré obľubujú najmä zahraničné celebrity.