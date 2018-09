Čo robiť, aby pre moletky nebola chôdza utrpením? Bandaletky riešia delikátny problém, keď sa trie stehno o stehno!

Poznáte to? Je horúco, potíte sa a pri chôdzi sa vám trú vnútorné strany stehien. Poznajú to najmä ženy s nadváhou. Je to veľmi nepríjemné, lebo jemná koža sa odiera a vznikajú bolestivé zapareniny a odreniny. Najjednoduchšie je nosiť nohavice či legínsy, lenže to nie je ideálne oblečenie do horúčav. A už vôbec nie na slávnostné príležitosti, ktoré vyžadujú spoločenské šaty.

Potníky pod sukňu

Čo teda robiť, aby v šatách či v sukni nebola v lete chôdza utrpením? Používať bandaletky. Sú to vlastne pružné kúsky látky, ktoré sa navliekajú na stehná. Môžu byť hladké, ale aj čipkované, takže na prvý pohľad pripomínajú podväzky. Preto nie je žiadny problém, ak náhodou vykuknú spod šiat či šortiek. Naopak, je to sexi, preto ich používajú aj štíhle dámy.

Žena ženám

Funguje aj sťahovacia bielizeň s dlhšími nohavičkami, ktorá navyše pekne formuje postavu. Ibaže v lete je v nej teplo. Kanaďanka Marnie Consky preto začala vyrábať nohavičky pre ženy so silnejšími stehnami. Jej telové šortky sú priedušné, pohlcujú pot a odvádzajú vlhkosť z pokožky. A dajú sa pohodlne nosiť nielen pod sukňou, ale v nich možno aj športovať.

Lubrikant na stehná

Keď sa pri chôdzi trie koža o kožu, vznikajú nepríjemné odreniny, ktoré sa môžu infikovať, dokonca mokvať. Dôležité je preto ošetriť ich hneď v zárodku. Po sprche červené miesta dobre vysušte a ošetrite sprejom či krémom s protizápalovými a hojivým látkami. Ideálne sú konopné, šalviové či so zinkom. A myslite na prevenciu. Na vnútornú stranu stehien, ale aj pod prsia si v horúčavách nanášajte tuhý dezodorant, detský púder, lubrikačný gél, kokosový olej alebo vazelínu. Noste jemné mäkké oblečenie z jemnej bavlny.