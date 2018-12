Dnes radšej necestujte a nepodpisujte zmluvy! Dokonca ani svadobné! Podľa astrológov hrozia problémy

Merkúr je planéta myslenia, komunikácie, cestovania, obchodu, učenia, zdieľania, zmlúv, písomností, čítania. Retrográdny Merkúr znamená oslabenie a narušenie mnohých týchto vecí.

Pozor na svadby!

Toto obdobie nie je ideálne na podpisovanie zmlúv, pretože sa môže stať, že niekto od zmluvy odstúpi, alebo bude potrebné ešte veľa dodatočne vybavovať. Ak vás niečo také čaká, odložte to radšej na pondelok. Pozor, platí to aj pre svadby, veď tam tiež podpisujete zmluvu na celý život.

Navyše hrozia konflikty v medziľudských vzťahoch.

Rovnako nezačínajte dnes nič písať - romány ani diplomovky. Zaručene vám to nepôjde do ruky a budeme musieť veľa prepisovať. Vyčkajte chvíľu, po 1. decembri to bude iná káva.

Toto obdobie treba využiť inak. Seďte doma a ozvite sa starým známym, rekapitulujte minulosť, vráťte sa k obľúbenej knižke, prípadne prerábajte svoje webové stránky.