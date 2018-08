Do roka vznikne takmer tisíc nových parfumov! To sú tri voňavky denne. Ktoré z nich sa oplatí kúpiť?

Poznáte tú situáciu? Vojdete do parfumérie s odhodlaním vyskúšať nejakú vôňu, lenže na regáli s novinkami stojí regiment neznámych fľaštičiek. A tak vyberáte náhodne podľa príťažlivého flakónu a striekate na zápästia, až máte v nose chaos a napokon ani neviete, ktorá voňavka to vlastne voňala najkrajšie. Aké je riešenie? Vstúpiť do parfumérie pripravená.

Bomba z jazmínu

Podľa ELLE International Beauty Awards sa v roku 2017 najviac podarilo Gucci Bloom. Biela kvetinová vôňa so sladkým chvostíkom je voňavou kyticou jazmínu , tuberózy a kosatca. Akoby ste prechádzku jazmínovým sadom spojili s návštevou kvetinárstva, kam práve priniesli zásoby čerstvo rezaných kvetov. Mimochodom, vydarila sa aj ďalšia kvetinová bomba. Slávna Flowerbomb od Viktor & Rolf dostala sviežejšiu podobu, kde ruži a frézii dominuje šťavnaté granátové jablko. Je to vôňa nežná a romantická, no zároveň nezameniteľná. A granátové jablko ohuruje aj flakónu My Burberry Blush, kde sa kombinuje so zeleným jablkom, citrónom, ale aj jazmínom a ružami.

Ste na sladké?

Ak máte radi vône na zjedenie, zaujme vás Scandal od Jeana Paula Gaultiera, ktorý do bielych kvetín kvapol poriadku dávku medu a karamelu. Krásna je aj tradičná plechovka, v ktorej je uložený flakón s roztopašne rozhodenými nohami na vrchnáku. Tentoraz je totiž potiahnutá ružovým plyšom. Nezahoďte ju, môžete si do nej presypať obľúbené sladkosti, napríklad karamelky. Medovosladká je však aj letná vôňa Nectar Love od DKNY a ak máte radi vanilku, skúste od Niny Ricci Rose Extase, namiešanej z vanilky, ruží a malín. Nuž a vanilka sa vám vpije do kože aj z ďalšieho prírastku do Armaniho rodiny Si, ktorú propaguje Cate Blanchettová. Nie je však dominantná, pretože ako napovedá názov Si Rose, obklopí vás hlavne oblak ružovej vône.

