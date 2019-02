FOTO: Buďte neprehliadnuteľná! Oblečte sa ako celebrity do 50 odtieňov...

Je elegantná, štýlová, vášnivá a príjemne hrejivá. A zaručene v nej nebudete ako sivá myška... Práve naopak!

Total look je výraz, ktorý používajú štylisti v prípade, že si zvolíte celý outfit v jednom štýle alebo farbe. Herečka Kate Bosworth tak urobila v prípade červenej, do ktorej sa od hlavy po päty odela na hollywoodsky večierok. A súdiac podľa výsledku sa jej to podarilo naozaj famózne.

Pohodlný kardigán určite nie je len na „doma“. Široký sveter so zapínaním na gombíky si pokojne oblečte aj k úzkym lesklým nohaviciam a legínsam ako modelka Miranda Kerr.

Módna influencerka Giovanna Battaglia je vo svete módy a najnovších trendov pečená-varená. Na týždne módy do Milána si svojská Talianka obliekla poriadne odvážny, no nemenej štýlový červený outfit.

Rolák a džínsy, nesmrteľná kombinácia na bežné nosenie, ale aj víkendy či cestovanie. Ideálne, ak zvolíte kontrastnú kombináciu svetlých nohavíc a tmavého roláka ako modelka Bella Hadid.

