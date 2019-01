FOTO: Módni návrhári vám poradia, ako si vybrať róbu, v ktorej zažiarite 

Dobročinný Ples v opere už po 19-krát otvoril plesovú sezónu na Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou plesovej sezóny sú honosné róby a do posledného detailu upravené dámy v dychberúcich šatách ako z rozprávky. Plesovú garderóbu pre mnoho žien, ktoré uplynulú sobotu plesali v historickej budove SND, mali už tradične na starosti známi slovenskí módni návrhári. Tí prezradili, čo je práve „in“ a čoho by ste sa pri výbere šiat radšej mali vyvarovať. Tak, ako bežná móda, tak aj tá plesová podlieha aktuálnym trendom. Samozrejmosťou sú dlhé šaty a úplné tabu v prípade dám sú nohavice či príliš veľké výstrihy. Zoskupenie tých najlepších slovenských módnych návrhárov a štylistov sa zhoduje v tom, že najdôležitejšie pri výbere tých pravých šiat je to, aby sa v nich ich nositeľka cítila dobre.

Plesové pätoro: Poradíme vám, ako sa vyvarovať nežiadúcemu faux pas

Módny návrhár Boris Hanečka

„To je ťažko povedať. Štylisti si každý rok vymyslia nejaké trendy, no realita je o tom, či sú tie ženy ochotné tú výzvu prijať. Vždy tu bude krásna čipka, plisovanie, zamatový materiál, výšivky, metalické odtiene alebo žiarivé farby. Dá sa povedať, že vždy to je to isté, len to je ozvláštnené o nejaké detaily. Raz je ramienko užšie, inokedy je široké. Takisto mašľa sa dá spracovať na desať rôznych spôsobov.“

Chomisteková v šatách Marešovej ženy a pozrite, ako tesne pred plesom vyzerala Evelyn s Nývltovou!

Boris podotýka, že veľmi záleží na vypracovaní a detailoch. „Nemalo by to byť niečo nekvalitné, pretože aj keď si dá žena k šatám diamanty, vždy to bude byť do očí. Žena môže mať krásnu postavu a nádherný účes, no ak má odev, ktorý zaváňa lacnotou, vždy to ten dojem pokazí.“

Zaujímavosť: Na Ples v opere tvoril šaty pre Luciu Hablovičovú – moderátorku a zároveň jeho dlhoročnú priateľku a partnerku na plese, jeho model sa objavil aj na topmodelke Zuzane Mačasovej a Andrei Cocherovej (riaditeľka Plesu v opere).

Predviedli sa na červenom koberci. PLES v opere 2019 privítal hostí. Takýto začiatok nikto nečakal

Módna návrhárka Michaela Ľuptáková

„Myslím si, že je dôležité sústrediť sa na jeden prvok a zároveň žena by mala byť krásna ako celok. Som zástanca toho, že krásne šaty sú fajn, no dôležité je to, aby ste si to povedali aj o samotnej žene. Krása má mnoho definícií a pre mňa je podstatné, aby všetko ladilo s nositeľkou a jej zámerom. V rámci mojej kolekcie to bude určite trikolóra, cyklámenová farba, zamat, lesklé prvky a rôzne flitre. Zo strihov ´áčkové´ sukne alebo klasické formujúce siluety.

PLES v opere 2019: Posadiť tieto tri ženy za jeden stôl? BLAMÁŽ!

Michaela sa drží zásady - menej je niekedy viac. „Treba akceptovať svoje danosti a dívať sa na seba triezvym okom. Vedieť si vybrať a zladiť k tomu celkovú vizáž. Vždy každú svoju klientku upozorním na to, že ak má akcia predpísaný dress code, treba ho dodržať. Je to totiž nielen prejav úcty hostiteľom, ale aj sebaprezentácia v spoločnosti a rešpektovanie etikety. Šaty naozaj robia človeka.“

Zaujímavosť: Michaela na Ples v opere navrhovala róbu pre Adrianu Forgáčovú a investigatívnu novinárku Kristínu Kövešovú, ktorá bola debutantkou tohto ročníka. Ku každej svojej klientke pristupuje ako k múze a snaží sa vytvoriť šaty, ktoré budú ženu dokonalo vystihovať.

Zlodeji a drogoví díleri ju dostali až na Ples v opere. TOTO si dala na seba Kristína Kövešová

Módna návrhárka Renáta Kliská

„Veľmi moderná je pravá kožušina. Klasika, ako je nádherný zlatý soboľ, nikdy nevyjde z módy, ale tento rok sa veľkému úspechu tešia farby. Veľmi žiadaná je napríklad líška vo výrazných farbách. Nechcem byť veľký kritik, no môj názor je, že obyčajná zimná vetrovka nemá na plese čo robiť.“

Zaujímavosť: Renáta Kliská sa so svojou značkou La Rena dostala na mólo Slovak Fashion Night v New Yorku, ale aj na prestížny filmový festival vo francúzskom Cannes. K dobročinnému Plesu v opere má mimoriadne blízko aj preto, že sama vychováva dcérku so zdravotným hendikepom.

PLES v opere 2019: Veľká prehliadka parádnych KOŽUŠÍN. Nič pre ochrancov zvierat

Módna štylistka Zuzana Kanisová

„Súčasná plesová móda je tak rôznorodá, že je ťažké hovoriť o jednom trende. Často je inšpirovaná róbami, ktoré je možné vidieť na červených kobercoch, ako aj samotnou Haute Couture. Medzi preferované farby štandardne patria biela, čierna, červená, telová, smaragdová a metalické farby ako strieborná a zlatá. Čo sa týka materiálov, rozpätie je široké – hodváb, brokát, flitre, zamat, satén, taft či čipka. To isté platí aj o štýle šiat – nosia sa večerné šaty v romantickom štýle až po strohý minimalizmus. Záleží na nositeľke, čo jej je najbližšie.“

A čo by si podľa Zuzany žena na ples určite obliecť nemala? „Záleží to od dress code plesu. Ak ide o ´White Tie´ alebo ´Black Tie´, dáma by mala zvoliť dlhé večerné šaty. Určite nie krátke koktejlky. Šaty by tiež mali mať istú eleganciu a úroveň.“

Zaujímavosť: Vyštudovala právo, no nikdy sa mu v praxi nevenovala. V oblasti módy začala pracovať už ako 17-ročná. Zaujíma sa o východné filozofické smery a už 18 rokov sa venuje joge. Pracovala ako štylistka pre magazíny Harper´s Bazaar, Cosmopolitan a Esquire, pre reklamnú agentúru Leo Burnett a módnu značku Nautica. Medzi jej klientami boli moderátori televíznych projektov ako Let´s Dance, Superstar, Talentmánia, Showdance, Adelashow.

Módna štylistka o Plese v opere: Kto si urobil hanbu topánkami a kto mal priveľký oblek?

Módna návrhárka Lenka Sršňová

„Stavila by som na jednoduchosť v strihovom riešení šiat, hravosť vo zvolenom materiáli, farbe či vzore. Pre mňa plesová róba funguje, keď je v harmónii s osobou, ktorá si ju oblieka. Keď dokáže upútať pozornosť okolia, vyzdvihne prednosti nositeľky, podčiarkne a vystihne jej charakter a je dostatočne pohodlná na to, aby v nej dáma pretancovala aj celú noc.“

Zaujímavosť: Je absolventkou Ateliéru odevného dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave no študovala aj na prestížnych školách vo Fínsku a v Paríži. Jej odvážny rukopis plný farieb a extravagantných strihov je medzi slovenskými tvorcami na prvý pohľad hneď rozpoznateľný. Veľký dôraz kladie na výrazné vzory, humor a symboliku. Nedávno predstavila svoju novú kolekciu Monochroma.

PLES V OPERE odhalil, ako je to medzi celebritnými pármi! Odborníčka zhodnotila ich správanie

Módny návrhár Marcel Holubec

„Trendy na plesovú sezónu neexistujú. Istou formou inšpirácie môžu byť trendy na jeseň/zimu a Haute Couture prehliadky, z toho sa dá nejakým spôsobom vychádzať. Som však ten typ dizajnéra, ktorý nie je ovplyvnený trendmi. Skôr mi ide o samotnú dámu, ktorá bude nositeľkou mojich šiat. Prispôsobujem sa jej, tomu v čom sa cíti dobre, aká farba jej svedčí. Svetové trendy ma vo všeobecnosti neovplyvňujú. Je to o klientke, ktorá ma osloví, nemôžem jej nanucovať niečo, čo sa jej vôbec nehodí i keď by to bol trend.“

A čoho sa Marcel pri navrhovaní plesových rób drží? „Pre mňa je striktná dĺžka šiat. Ideálne tesne po zem tak, aby sa látka jemne dotýkala zeme. To si všímam. Keď šaty odhaľujú topánky dámy, už to pre mňa nie je v poriadku. Dámy to tiež niekedy neodhadnú s výstrihmi. Najmä keď ženy dosiahnu istý vek, mali by si to ustriehnuť. Je potrebné nájsť tú správnu mieru. Samozrejme je to aj o celkovom vzhľade, o vlasoch, mejkape a doplnkoch, aby to ako celok dávalo zmysel.“

FOTO: Šaty moderátorky Plesu v opere Lucie Hurajovej sú odhalené!

Zaujímavosť: Móde sa venuje už od útleho detstva a pokračoval v tom aj na Vysokej škole výtvarného umenia. Od roku 2007 tvorí pod svojou značkou "Marcel Holubec W. atelier de création" a svoju prácu mal možnosť prezentovať v Českej Republike, Rakúsku, Nemecku, Fínsku a USA. Pri tvorbe svojej najnovšej kolekcie La Bohème sa inšpiroval maľbami Andreja Dúbravského, primárne jeho obrazmi kohútov. Marcel zvykne robiť od 5 do 10 návrhov pre každú klientku. Raz v živote sa mu stalo, že spravil veľkú plesovú róbu za týždeň, ale to bol jeho absolútny extrém. Zvyčajne proces trvá od dvoch do troch mesiacov, niekedy aj viac.

Debutantka Plesu v opere Antónia Lišková: Aj v Taliansku je zložité…

Temná kráska: Veronika Cifrová Ostrihoňová na Plese v opere zažiari v takýchto šatách!

PLES v opere 2019: Hostia sa bavili, ale tieto slová TNÚ DO ŽIVÉHO