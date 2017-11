FOTO: Nepoužíva parfumy, napriek tomu nesmrdí! Čím ešte šokovala známa módna návrhárka? Nahliadnite do jej kúpeľne!

Známa dizajnérka má jednoduchý recept na odháňanie stresu – ponára sa do vody. Spotrebou šokovala dokonca domovú správkyňu. „Som človek, ktorý keď je v strese, potrebuje sa veľmi dlho sprchovať alebo kúpať. Miniem hektolitre vody, relaxujem v nej,“ priznáva Janka.

Tromfne susedov

Keď sa pýtame, ako často je v strese, so smiechom odpovedá: „To závisí od sezóny. Sprchujem sa však minimálne dvakrát do dňa a jedno z tých sprchovaní je vždy polhodinové. Sedím vo vani a púšťam na seba vodu. Na jedného človeka mám najväčšiu spotrebu z celého bytového komplexu, ani štvorčlenné rodiny ju nemajú takú vysokú. Aj správkyňa ma už upozorňovala, či nemám poruchu v odtoku alebo v prívode vody,“ smeje sa. Do kúpeľa si dáva soli, oleje alebo penu, zhasne svetlo a zapáli sviečky. „Hudbu si doma nepúšťam vôbec, vo vani len v tichosti meditujem a rozmýšľam. Snažím sa upokojiť si myšlienky a ak mám problém, nájsť riešenie. Vo vani som aj hodinu, a keďže milujem veľmi horúcu vodu, musím ju časom vypustiť a dopúšťať novú,“ vysvetľuje.

Nevonia sa

Po kúpeli či po sprche si natiera telo krémom Light Blue od Dolce & Gabbana. „Som známa tým, že nepoužívam parfum, nijaký u mňa doma nenájdete. Ani moja mama a sestra ich nikdy nepoužívali. Skôr si zakladáme na pracích prostriedkoch a aviváži, aby oblečenie pekne voňalo, a na telových krémoch,“ prekvapuje. Absencia parfumov v jej domácnosti nie je jediná zvláštnosť, Janka šokuje aj ďalšou netradičnou vychytávkou. „Používam pánske antiperspiranty. Nemám totiž rada tuhé biele, ktoré zanechávajú stopu. Obľúbila som si Old Spice, lebo je číry. Dlhé roky používam zásadne ten a naučila som to aj všetky kamošky.“

K profíčkam

Na domáce šľachtenie návrhárka nie je, nerobieva si masky na tvár ani na vlasy. Jediné, čo si robieva sama, sú gélové nechty. „Spravila som si kurz a rok som mala s kamarátkou salón a robila v ňom nechty. O pleť a vlasy sa mi starajú odborníčky. Každý druhý týždeň chodím ku kozmetičke na čistenie pleti, píling, masáž, úpravu obočia, umelé mihalnice. Doma neexperimentujem, radšej sa zverím do rúk profesionálkam. Sama si tvár nerýpem, keď mám vyrážku, radšej počkám na kozmetičku. Ale mám osvedčený trik – keď sa urobí boľavá vyrážka, nerýpať, ale masírovať. Koľkokrát do dňa si spomeniete, toľkokrát na ňu zatlačte a masírujte ju a v priebehu pol dňa sa vstrebe. Aj o vlasy sa mi stará skôr kaderníčka, každé štyri týždne chodím na dofarbovanie, masky,“ uzatvára Jana Jurčenko.

Obľúbené produkty

Mejkap Lancôme a korektor pod oči Estée Lauder - „Často si nedám mejkap, len korektor, a prebehnem púdrom od Pupy.“

Medik8 – súprava denného, nočného krému a séra na pigmentové fľaky. „Poradila mi to kozmetička, krémy obsahujú zložky, ktoré vybieľujú fľaky.“

Maskara Astor – Janka si dáva robiť mihalnice, ale na ne ešte nanáša maskaru na objem.

Zubné kefky – „Kamošky majú u mňa každá svoju. Často si robíme babinec, ženské pyžamové kvákanie. Popritom pozeráme telku a dáme si pohár vínka.“

Kačičky – jednu si doniesla z hotela v Dubaji, druhú dostala od kamarátky.

L’Oréal, Vichy, Fuente – „Mala som veľmi zničené vlasy, tak som si ich musela dať ostrihať. Práve hľadám, ktorá značka mi bude vyhovovať.“

Z každej dovolenky si nosí mušľu. „Či už si ju nájdem sama, alebo kúpim. Aj keď je niekto známy v zahraničí a spýta sa, čo mi má doniesť, tak jednoznačne mušľu. Najexotickejšia je z Peru od bratranca, ktorý tam pôsobil ako lekár.“

Telová kozmetika Sothys – „Vyhovuje mi už pätnásť rokov, hlavne nedráždi pokožku a vyznačuje sa neskutočnou zmesou vôní.“

