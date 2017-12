Herečka Monika Haasová nás pustila do svojej kúpeľne a prezradila nám, aké sú jej denné rituály!

Kedysi Monika míňala peniaze na kozmetiku, no dnes si myslí, že všetko je len marketingový ťah a veci, ktoré sú dobré, nepotrebujú reklamu. Drží sa hesla, že kožou sa do tela dostáva úplne všetko, preto ho nemáme zásobovať zbytočnou chémiou. U nej nájdeme len prírodné produkty, ktoré používajú aj jej deti.

Slaný kúpeľ

„Deti umývam mydlom len sporadicky, postačí mi čistá voda. Aj ja používam v sprche alebo vo vani prírodnú morskú soľ alebo mydlo len zo soli. Nechcem na seba dávať niečo, čo moje telo vôbec nepotrebuje,“ prezradila seriálová Bambuľka, ktorá k naturálnemu životnému štýlu vedie celú rodinu. Aj manžela, i keď on by podľa jej slov použil hocičo, čo by bolo doma poruke…

Päť minút pre seba

Monika kedysi aktívne cvičila jogu, čím si pravidelne okysličovala pleť. Dnes si ako trojnásobná mama nemôže tento „luxus“ dovoliť, preto tomu dopomáha inou cestou. „Keď usúdim, že som mala zlú noc alebo pôsobím unavene, urobím si kávu, sadnem si za barový pultík a mám svojich päť minút pre seba. Ide o rituál, zoberiem si do ruky zrkadielko, jemne sa nalíčim... Vtedy ma nikto nevyrušuje, všetci akceptujú moju chvíľku, keď sa zahĺbim do svojho vnútra,“ vysvetľuje nám herečka, ktorá síce priznáva, že radšej by zašla na jogu, no teraz to nie je možné. Sedemmesačná Lotta ju potrebuje vedľa seba. Čas na kozmetiku si však nájde. Väčšinou absolvuje kyslíkovú procedúru. Občas zájde aj ku kaderníkovi, ktorý jej oživí farbu a skráti vlasy.

