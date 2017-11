Hlasujte a vyhrajte! Súťaž SÚBOJ MILÁČIKOV ponúka skvelé ceny

Máte doma rozkošného štvornohého miláčika, do ktorého by sa podľa vás zamilovali aj ostatní čitatelia portálu Pluska.sk? Tak ho zapojte do našej súťaže a navyše môžete vyhrať zaujímavé ceny!

Každý majiteľ miluje svoju mačičku alebo psíka a je pre neho tým najkrajším, čo si vie predstaviť. Ak práve k týmto ľuďom patríte aj vy, portál Pluska.sk vám dáva príležitosť, aby ste o tom presvedčili aj zvyšok Slovenska.

Súťaž SÚBOJ MILÁČIKA je už v plnom prúde a my v redakcii sa každý deň tešíme z prekrásnych fotografií. Niektoré sme pre vás vybrali a nájdete ich v galérii. Ak ste medzi nimi našli svojho favorita, tak neváhajte a hlasujte za neho TU.

Podporte svojho psíka alebo mačičku TU >>.

O čo hráte?

10 x darčekové poukážky v hodnote 40 € na nákup fantastických oblečkov pre vašich domácich miláčikov v internetovom obchode PsiShop.sk

10 x darčekové poukážky v hodnote 30 € na nákup v internetovom obchode PesBruno.Sk

Kompletné pravidlá súťaže nájdete TU >>