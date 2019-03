Hollywoodske kolegyne: Každá starne inak! Jedna dôstojne a druhá?! No, škoda reči...

Nie je tajomstvom, že americká speváčka Madonna znáša zle starnutie a so svojím vekom sa nevie zmieriť. Hoci upravená na pódiu vyzerá fantasticky, v súkromí občas dokáže až vystrašiť. Veď posúďte sami, že šľapky a v nich ponožky či kapucňa na hlave a pod ňou dva zapletené vrkoče sú už cez čiaru. Skrátka, na jej vek by to už malo vyzerať trošku inak, no Madonna je Madonna!

Protipól Madonny

Úplne inou „kávou“ je Madonnina rovesníčka a jej kolegyňa z filmového plátna Sharon Stone (60). Každá poňala starnutie inak a rozdiel medzi týmito dvomi blondínkami je viac ako zreteľný. Zatiaľ čo sa Madonna vlní v sexi pózach na pódiu, Sharon Stone je už za dámu. Časy, kedy provokovala sú dávno preč a ustálila sa aj v móde. Zatiaľ čo Madonna v súkromí naháňa zajačikov, Sharon oddychuje spolu s kamarátkou na masáži, manikúre a pedikúre v šik svetríku. Narozdiel od speváčky ponožky do žabiek nechala doma.