Koniec VRÁSKAM z vysychania pleti: Dajte si pozor na prehriaty a suchý vzduch v kancelárii!

Zima má iste svoje čaro, no pre našu pleť je to riadna zaberačka. Vonku nás mráz vyštípe až do špiku kosti, v kancelárii je síce príjemné teplo, no po chvíli zacítite prehriaty a suchý vzduch. Pridajme k tomu stres, ktorý nás často zamestná tak, že okrem druhého hrnčeka kávy zabudneme na pitný režim. O hydratačnom kréme nehovoriac. Je to aj vaša každodenná skúsenosť? Pozor, zarábate si na problém!

Pleť neoklamete

„Pleti takto spôsobujeme šok. Výrazné teplotné rozdiely, suchý vzduch, nedostatočný pitný režim, ktorý sa snažíme oklamať nápojmi ako káva, majú veľmi negatívny dosah na pokožku. Tú totiž neoklameme a zapamätá si všetko,“ konštatuje odborníčka na estetiku MUDr. Vanda Przewlocka, PhD., riaditeľka bratislavskej kliniky zdravia a krásy. Ak postoj nezmeníme, pokožka sa postupne stane navonok suchá a ochabnutá, s jemnými vráskami a zalomeniami, rozšíria sa póry a pleť bude pôsobiť farebne nejednotne. „Okrem toho sa spúšťajú deštrukčné procesy aj vnútri pleti,“ upozorňuje Čo teda robiť? Alfou a omegou je dostatočný pitný režim – buď čistá voda, prípadne teraz v zime aj nesladený ovocný či bylinkový čaj, alebo nápoj, maximálne odbúranie stresu, otužovanie sa vychádzkami do prírody a zmiernenie teplotných rozdielov v kancelárii aj doma.

Hĺbkové zvlhčenie

Ak však už pleť vysiela SOS, riešením je hĺbková hydratácia, pri ktorej sa stimuluje tvorba vlastných kolagénových vlákien a dokonca aj vlastnej kyseliny hyalurónovej. „Tá je našej pleti vlastná a pôsobí ako prirodzená špongia – udržuje pokožku vláčnu a hydratovanú,“ hovorí MUDr. Vanda Przewlocka. Hĺbková bunková hydratácia umožňuje okamžite zregenerovať pleť a pokožku. „Určite by ju mali zvážiť ženy aj muži po štyridsiatke, no v prípade stresu a akútnej vyčerpanosti, psychickej a fyzickej záťaži môže byť dolná veková hranica už tridsať rokov,“ podotýka doktorka. Netreba sa vraj báť, že vypadnete z pracovného procesu, ide o expresne rýchlu pomoc. „Na trhu sú ošetrenia doslova aj pre vorkoholikov. Napríklad unikátna metóda bunkovej hydratácie vhodná pre každú pleť, ktorú dokáže zhydratovať za necelých štyridsať minút.“

Regeneračný koktail

Miniinvazívne ošetrenie je vhodné na hydratovanie pokožky tváre, krku aj dekoltu. „V prvom kroku sa jemným laserovým pílingom stimuluje tvorba vlastných kolagénových a elastických vlákien. Lepšie krvné zásobenie a tvorba kolagénu zlepší textúru kože, spevní sa kožný matrix a naštartuje sa jeho regenerácia,“ vysvetľuje doktorka. V druhom kroku sa ultratenkou ihlou vpravuje do pokožky rovnomerne podľa stavu a typu pleti vlastná obohatená krvná plazma. „Obohatená krvná plazma je najefektívnejší a najbohatší koktail účinných látok pozostávajúcich z aminokyselín, bielkovín a stopových prvkov, pričom rastové faktory a kmeňové bunky majú veľmi účinný regeneračný potenciál,“ vysvetľuje MUDr. Vanda Przewlocka. Zlepšuje sa tak nielen prenos aktívnych látok do hlbších vrstiev pokožky, ale rýchlejšie nastupuje aj regenerácia tkaniva a spomínaná tvorba vlastných kolagénových vlákien a kyseliny hyalurónovej.

